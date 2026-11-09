主打“终身环游世界”的奥德赛号游轮陷入财务危机，因无力支付燃油费，将约200名乘客留在柬埔寨后驶往我国。游轮星期天（11月8日）抵新后，被新加坡海事及港务管理局扣押。

海事局星期一（9日）答复《联合早报》询问时证实，奥德赛号（Odyssey）游轮星期天抵达新加坡，目前停泊在我国港口水域，并已根据庭令遭扣押。

当局指出，船员状况良好，游轮债权人正负责安排他们的生活及其他所需援助。目前船上没有乘客。

据《海峡时报》报道，代表债权人申请庭令的是Helmsman LLC律师事务所，申请扣押游轮的相信是一家燃油供应商。

悬挂巴哈马国旗、长200米的奥德赛号，以价格相对低廉的环球航程为卖点。乘客可购买或租用船上客舱，在游轮上度假，甚至长期居住，一边环游世界。

2024年10月，奥德赛号载着203名乘客和156名船员，从北爱尔兰启航展开环球之旅。游轮今年10月23日从泰国抵达柬埔寨西哈努克港，原定10月28日离港前往越南，却因财务问题突然中断航程。船上乘客据称只获七个小时收拾行李，并被迫下船。游轮上星期三（4日）凌晨离开柬埔寨西哈努克港，开往新加坡。

游轮运营商：伊朗战事推高燃油成本

总部设在美国的游轮运营商Villa Vie Residences宣称，伊朗战事推高燃油成本，导致公司陷入财务困境，不得不暂停游轮运营。运营商透露，平均每间客舱的每月燃油费原为1800美元（约2300新元），但在亚洲部分地区，估计已涨至6000美元至8000美元。

据报道，Villa Vie拖欠一家供应商约50万美元，索偿方的身份尚未获得证实。

由于Villa Vie未能按时还款，债权人因此申请扣押游轮。根据海事法律，债权人可向法院申请扣押船只，以追讨欠款或处理其他法律索偿。若债务纠纷无法解决，船只最终可能由法院下令拍卖，以偿还债务。