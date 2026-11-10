22岁的林玟希曾获一家公司录取为实习生，没想到上班第一天参加培训时，就因为患有阅读障碍，被经理辞退，还被建议“另找一家更能满足她需求的公司”。

林玟希自小患有阅读障碍（dyslexia），但这并未对她的日常生活造成太大影响。她和其他年轻人一样，努力求学，也对未来充满憧憬。她毕业自义安理工学院社群发展文凭课程，盼能投身社会服务或兽医相关领域。

今年3月至5月，林玟希通过多个网上求职平台申请超过80份工作，也获得一些面试机会。

她说，面试时通常能顺利回答问题，但每当轮到她提问，坦诚询问面试官是否有与神经多样性人群共事的经验时，对方往往露出错愕、疑惑，甚至担忧的神情。

神经多样性是一个非医学统称，涵盖自闭症、阅读障碍、运动协调障碍、计算障碍和注意力缺陷多动障碍（ADHD）等状况。

林玟希认为，一些雇主得知她患有阅读障碍后，还没给她机会展现能力，就已决定不录用她。“一些面试官很坦诚地告诉我，公司无法为神经多样性员工提供适当的支持，也没有接受过相关培训。”

获特教人员引荐 参与专项培训重拾求职信心

后来，在特殊教育人员的推荐下，林玟希参加非营利组织TomoWork举办的人才加速培训计划，逐渐找回求职的信心。

林玟希（中）参加非营利团体TomoWork举办的加快培训人才计划，在导师和职场人士的指导下，逐步掌握职场所需技能，建立自信。（受访者提供）

通过这项计划，她有机会走访本地企业，并向已踏入职场的神经多样性人士请教求职经验。这些前辈鼓励她，不必因为面试碰壁而否定自己。如果雇主无法接纳她，也可能意味着那家公司并不适合她。

在导师指导下，林玟希也学习使用测评工具和线上平台，进一步了解自己的长处，探索适合自己的职业方向。

林玟希最终获一家社会服务机构录取，让她深受鼓舞。“仿佛终于有雇主在了解我的情况后，依然看见我的价值，愿意给我学习和成长的机会。”

她希望，随着社会对神经多样性的认识加深，更多雇主能以开放和包容的态度看待这类求职者，不要因为他们的特殊需求就拒之门外，而是愿意给他们机会证明自己的能力。