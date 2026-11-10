涉嫌利用空壳公司租房却拖欠租金的美籍男子，在另一起官司中，也被指拖欠租金近一年及长期占用洋房。面对屋主起诉，他反指屋主没有妥善维修房屋，还列出50多项缺陷，声称健康和工作受影响，甚至无法出国工作，向屋主索赔2万元的工时损失，以及精神损害和诽谤赔偿。

本案起诉人是企业律师曾婉琪（译音，约46岁），她于2023年12月与普莱斯（Anthony Thomas Price）名下的公司Bundleluxe签订一年租约，以每月8500元出租实乞纳一带贝恩弗台（Burnfoot Terrace）的半独立式洋房。

根据《联合早报》查阅的法庭文件，普莱斯坚称自己不是租约当事人，租约由其公司签署，因此不应承担个人责任。

曾婉琪今年2月入禀，起诉普莱斯和公司Bundleluxe，指普莱斯在租期满后继续占用洋房，索讨7万6500元欠租、利息及约两个半月的双倍租金。普莱斯申请剔除诉状，但在今年8月被副主簿驳回。案件目前仍处于审前会议阶段，尚未开审。

律政部高级政务部长穆仁理在国会说，警方已介入调查，以厘清普莱斯（图）是否涉及欺骗罪；官方接管人和会计与企业管制局也正展开调查。照片摄于10月15日，普莱斯出席国家法院审前会议时。（唐家鸿摄）

除了本案，普莱斯过去也涉及两起洋房租赁诉讼。2019年的勿洛惹兰士拉末（Jalan Selamat）洋房案涉及2万7160元欠租，最终和解撤诉。

普莱斯向八旬屋主夫妇租下这栋景万岸麟谷都亚的半独立式洋房，仅支付首月租金，未付一个月押金，还提出35项维修要求。屋主未收到租金，却处理了其中32项。（周国威摄）

今年4月，他又因景万岸麟谷都亚（Lengkong Dua）半独立式洋房租赁纠纷，与一对八旬屋主夫妇对簿公堂。国家法院法官今年10月裁定他“滥用法庭程序”，下令交还房屋及支付欠租，但截至11月初，他与家人仍未迁出。

律政部高级政务部长穆仁理11月4日在国会答复议员询问时说，警方已介入调查，以厘清普莱斯是否涉及欺骗罪；官方接管人和会计与企业管制局也正展开调查。

答辩书称普莱斯发现50多项房屋缺陷 反索讨数万元赔偿

根据本案诉状，普莱斯和家人在洋房居住14个半月，只支付首三个月租金，其余11个半月未付租金。诉状指普莱斯惯常通过自己控制的空壳公司签订租约，入住不久便停付租金及拒绝交屋，迫使屋主启动耗时昂贵的法律程序追讨欠租和收回房屋。

诉状也指出，普莱斯在惹兰士拉末案中，同样亲自代表所掌控的公司出庭，显示他一贯利用公司名义及法律程序拖延诉讼。

答辩书否认违约指控，称普莱斯一家入住首120天内发现50多项房屋缺陷，导致房屋几乎“无法居住”。普莱斯称，他须协助家人安排维修，因而错失重要的海外公司及合伙人会议。

普莱斯也争议合约期内的欠租金额，认为应为6万8000元，而非诉方索讨的7万6500元。他声称，屋主没有妥善维修房屋，导致他在2024年4月至12月间重病，无法出行或工作；一名家庭成员也因此患重病及耽误工作。

针对屋主的起诉，普莱斯个人反诉索讨2万元工作时间损失及精神损害赔偿；Bundleluxe则索讨1万7000元租金减免、4000元电器损坏损失及4万元商业机会损失。两名答辩人也分别向屋主索讨诽谤损害赔偿。

针对反诉，起诉人答辩说，支付租金是独立的合约义务，不能以维修争议为由扣留；押金也不得抵扣欠租，并应按租约条款没收。

起诉人指出，Bundleluxe是没有实际业务、资产或收入的空壳公司，银行账户在透支58.66元后，于2024年12月被销户。诉方指普莱斯利用公司签署租约，以规避个人财务责任，因此要求法庭“揭开公司面纱”，并追加指控普莱斯与公司构成“欺诈串谋”。

诉方也援引《民事法》条文，要求普莱斯就超期占用房屋的约两个半月，按每月1万7000元（原租金双倍）支付租金及赔偿。

诉方律师是吴立志和陈锦文（NLC Law Asia LLC），两名答辩人没有律师代表，普莱斯亲自应诉。