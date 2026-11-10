商店头像、品牌颜色和名称都与官方网店十分相似，名牌护肤品更以低至原价不到两折的价格出售，甚至还有不少五星好评。双十一购物节前夕，本地电商平台出现至少20家冒用知名商家招牌网店，让消费者真假难辨。

《联合早报》记者过去两个星期发现，本地两大电商平台——Lazada和虾皮（Shopee）各有至少10家网店，冒用新加坡和马来西亚知名商场、百货公司、药妆店及超市的商标和品牌颜色，有的甚至标榜自己是“官方商店”，以低价吸引消费者购买名牌香水、护肤品和化妆品等商品。

刷假好评 极低价设陷诱客

这些网店看似有不少好评，但记者仔细查看后发现，同一名买家经常在同一家网店的不同商品下给予五星评价，所附照片的产品摆设和背景也十分相似。有的网店甚至获得高达95%的买家好评。

消费者浏览官方网店的商品时，平台还可能向他们推荐这些冒牌网店出售的同款商品，售价却低得多。

目前尚无法确定这些网店出售的商品是否为假货，也无法核实卖家在收到付款后，是否会如约发货。不过，这些网店冒用知名商家的招牌，容易让消费者误以为是在官方网店购物。

险坠低价陷阱 消费者需警惕

从事资讯科技业的陈佳欣（26岁）就险些上当。她说：“有些商家还通过促销和优惠券，让低价看起来合理，害我差一点上当。”

她举例，一瓶原价328元的名牌护肤品“神奇水”，有冒牌网店折价后只卖60元，也有店家标价141元。她原本心动，后来发现商品的买家评价寥寥无几，才打消购买念头。

另一名消费者方思敏（39岁，房地产经纪）也说，这些网店乍看难辨真假，因此她购物时一定会查看买家评价。如果商品价格低得不合理，她也会提高警惕。

记者发现，遭冒用商标或品牌颜色的商家包括：药妆店屈臣氏（Watsons）、Guardian；百货业者BHG、美罗（Metro）和高岛屋（Takashimaya）；以及巨人超市（Giant）等。有的冒牌网店甚至盗用马来西亚吉隆坡双峰塔阳光广场（Suria KLCC），以及已退出新加坡市场的崇光百货（SOGO）的商标。

两大电商平台封禁涉事卖家

虾皮和Lazada答复《联合早报》询问时证实，已发现相关情况，并采取措施处理。其中，虾皮发言人说，平台已下架这次接获举报的商品，并封禁相关卖家账户。

虾皮指出，平台禁止卖家刊登侵犯知识产权的商品，或开设涉及侵权的网店。平台通过人工审查和自动化系统识别违规商品，并持续改进相关机制，应对冒牌商家使用与知名品牌相似的店名和商标等手法。

Lazada发言人则说，公司严肃看待涉嫌欺诈或误导消费者的网店，且已对涉事卖家展开审查，并采取后续行动，但未具体说明采取哪些措施。据了解，平台已封禁相关卖家账户。

发言人指出，Lazada设有卖家入驻和身份验证程序，也持续监测可疑卖家活动及可能违反平台政策的商品信息。一旦发现违规情况，平台会审查相关账户和商品，并视情况采取下架商品、暂停或封禁卖家账户等措施。

两家平台都鼓励消费者举报可疑商品和卖家。其中，虾皮用户可通过应用内的“举报此商品”功能举报。

有网店冒用屈臣氏商标及品牌的标志色系，容易让消费者误以为是官方网店。（梁麒麟摄）

BHG澄清未开设电商网店 药妆业者纷举报冒牌网店

BHG指出，公司并未在虾皮和Lazada开设网店，平台上任何自称BHG官方店铺的卖家，均未获公司授权。发言人说，公司已通过官方社交媒体发文提醒顾客提防冒牌网店，也呼吁公众协助防范类似事件再次发生。

遭冒用商标的屈臣氏和Guardian则已向电商平台举报相关网店。其中，屈臣氏更指类似情况屡禁不止。

屈臣氏说，公司已多次向虾皮和Lazada举报擅自使用其名称、商标和图片的网店，并要求平台将它们移除。由于这个情况持续出现，公司敦促平台加强防范措施，并迅速采取行动，避免消费者混淆。

Guardian发言人则说，公司定期检查相关平台，一旦发现可疑网店或商品，便直接向平台举报，要求审查处理。目前已有不少涉事网店和商品被下架。

两家公司也提醒消费者认准官方购物渠道。屈臣氏在虾皮Mall和LazMall设有官方旗舰店，消费者若无法确认网店真伪，可向屈臣氏查询；若对其他卖家出售的商品有疑虑，则应联系电商平台客服寻求协助。

Guardian的官方购物渠道则包括公司网站guardian.com.sg、Guardian SG应用，以及虾皮上的Guardian SG官方商店。

律师：商标不必完全相同 只要足以混淆消费者就可能侵权

新加坡立杰律师事务所知识产权、体育与博彩业务组副主管汤胜荣律师指出，即使冒牌网店没有完全复制正牌商家的商标，只要使用的颜色、字体和设计整体上与注册商标相同或相似，足以让消费者混淆，就可能构成商标侵权。

他说，虾皮和Lazada在法律上没有义务主动侦查这类罪行并向警方举报。不过，两家平台都已采取主动筛查措施，并在内政部的电子商务交易安全评级中，获得最高的“四个勾”评级。

汤胜荣指出，商家若发现商标遭冒用，可通过商标侵权诉讼、假冒之诉、要求平台下架商品，或向新加坡竞争与消费者委员会投诉等途径维护权益。

如果冒牌网店出售的商品本身也是假货，卖家还可能触犯《刑事法典》第420条欺骗罪，以及《商标法令》下的相关罪行。

警方提醒公众，网购时可通过“ACT”步骤自我保护。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即查看平台交易安全评级并核实卖家；“T”代表“报”（Tell），遇到可疑情况及时举报。