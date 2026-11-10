约300万名新加坡公民从12月8日起，将在定心与援助配套下，获得100元至250元的现金补助。这是强化版定心与援助配套下的最后一笔现金拨款。

财政部星期二（11月10日）发文告，公布最新一轮的现金补助发放细节。所有在2027年满21岁的成年公民，会根据他们的可估税收入、房产数量，获得数额不等的定心与援助配套现金补助（Assurance Package Cash）。

配套涵盖2022年至2026年每年12月向符合条件的成年新加坡人发放的现金补助，以及各类回扣、社区发展理事会邻里购物券和保健储蓄填补。

符合资格的2027年满21岁及以上新加坡人，将根据其可估税收入及所拥有的房产数量获得相应补助。在2022年至2026年的五年间，他们最多可获得2250元的定心与援助配套现金补助。

拥有不超过一个房产者，可估税收入不超过3万9000元，可获250元；可估税收入3万9000元以上至10万元者，可获150元；可估税收入超过10万元者可获100元。拥有超过一个房产者，则可获100元。

定心与援助配套在2020年首次推出，旨在帮助国人缓解消费税后来上调的冲击。政府在2023年财政预算案时，再为配套注入30亿元，以增加现金补助金额，帮助公民家庭减轻生活费负担，和为中低收入家庭提供更多支援。

从2022年至2026年，21岁及以上公民，会在每年的12月收到现金补助。符合条件者在五年内，总共会获得700元至2250元的现金补助。

财政部鼓励有指定银行户头的公民，将身份证号码绑定银行转账服务PayNow，已在11月24日前绑定者，会在12月8日收到补助金。

还没将身份证号码绑定PayNow，但拥有星展银行、储蓄银行、华侨银行或大华银行户头的国人，若在11月30日前，到govbenefits网站更新银行户头信息，便可在12月17日前通过财路（GIRO）收到补助金。

没有将身份证号码绑定PayNow，也没有提供银行户头信息的公民，可稍后通过GovCash方式领取补助金。

补助金汇给受惠者后，他们会收到gov.sg发送的短信通知。财政部强调，政府人员绝不会通过电话，要求受惠者转账或透露银行登入信息。若不确定是否为诈骗，可拨打防诈热线“1799”求助。

公众可浏览govbenefits.gov.sg网站，或拨热线1800-2222-888，查询详情。