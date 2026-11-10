传统零食老店Biscuit King将在明年1月底结束营业。店主透露，饼干及包装成本上涨，加上租金可能调高，是决定停业的主要原因。消息传出后，不少顾客趁着最后营业前，带着家人前来重温儿时滋味。

一张张泛黄的名人到访合照贴满外墙，一排排饼干铁罐整齐陈列在店内。走进店里，仿佛踏入一段停留在旧时光里的童年记忆。风琴饼（Kuih Piring）、8字形巧克力、蛇棋、黏墙小人等如今已不常见的零食和玩具，都可在这里找到。

开业已44年

这家位于佳丝丽娜路130号（Casuarina Road）的传统零食店Biscuit King，自1982年起便在这里营业。如今，一纸贴在店外的黄色告示，为这家走过44个年头的老店写下了倒计时。

店主王瑞天透露，店铺将在明年1月底正式停业，主要受三方面因素影响。其一，饼干成本多年来不断上涨；其二，供应商预计今年塑料袋和容器的成本也将增加超过三成；其三，现有业主准备出售产业，他预料新业主接手后，租金可能进一步上涨。他说，店铺无意搬迁，也没有计划转为网上经营。

Biscuit King店内摆满各式糖果、饼干和蜜饯，不少顾客趁停业前前来选购。（吴先邦摄）

顾客不舍 携家眷寻找熟悉的味道

记者11月9日走访时，见到不少顾客趁店铺停业前到访。有人带着孩子或伴侣前来，在一排排饼干铁罐前寻找熟悉的味道；也有人向店员打听停业原因，以及日后还能在哪里买到这些零食。

对陈明慧（46岁，零售业者）来说，Biscuit King是17岁女儿成长记忆的一部分。女儿得知店铺即将停业后便要求再来一趟，她从小就在这里买糖果和饼干，家中的外婆也喜欢店里的零食。

Biscuit King售卖各式儿时糖果、巧克力和蜜饯，不少零食如今已难在其他地方找到。（吴先邦摄）

Biscuit King有售卖一款绿色黏性爬墙玩具，玩具的双手双脚附有黏性胶垫，抛向墙壁或玻璃等光滑表面后，会翻滚着缓缓滑落。（吴先邦摄）

30岁的金融业者郑莹之说：“小时候妈妈会带我来，我最喜欢的是柠檬奶油饼干。”如今她带着丈夫故地重游，让他看看自己小时候常来的地方。她认为，随着租金等经营成本上涨，不少本地老店陆续停业。她理解业者面对的压力，但这些店铺也是本地历史和文化的一部分，逐渐消失令人惋惜。

26岁的待业者卓维莉一走进店里，便不停向身边的朋友分享自己的发现，还不忘拍照留念：“我小时候有玩过这个！我小时候吃过这个！这是我妈妈喜欢吃的蜜枣！”她说，这是她第一次到访Biscuit King，感觉好像回到20年前。小时候父母不让买的糖果，如今终于可以自己掏钱买来吃。得知店铺即将停业，她十分意外，还形容这里简直是一座“国家古迹”，认为这里承载着许多人的共同回忆，值得为下一代保留下来。

抱着五个月大儿子的销售员黎祖贤（30岁）也希望店铺不要关门，否则孩子以后可能少了一部分童年回忆。“这些饼干如今很难找到，我担心将来孩子们甚至不知道我们小时候吃的饼干是什么样子的。”

Biscuit King售卖的黄梨夹心饼干，由两层酥脆饼皮夹着黄梨馅制成，是店内售卖的传统零食之一。（吴先邦摄）

店外告示最后写道：“衷心感谢大家多年来的支持，以及与我们共同留下的美好回忆。能够为大家服务，是我们的荣幸。”

这家即将落幕的老店，告别的不只是熟悉的零食和玩具，还有几代人共同拥有的童年记忆。