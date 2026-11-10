若一栋建筑被市区重建局列为受保留建筑，业主不只在展开修复工程和其他工程时须非常小心，且须定期进行维护和保养。当局为减轻业主的负担，正研究如何让建筑保育工作的相关要求更为实际。

国家发展部长徐芳达星期二（11月10日）在历史建筑修复保育工程奖（Architectural Heritage Awards）颁奖礼上致辞时，透露这项消息。

市建局会研究可否允许业主在无需申请的情况下展开一些低影响工程，以便他们更轻易地进行日常维护工作。

市建局答复《联合早报》询问时指出，低影响工程不涉及拆除历史建筑构件或结构，也不增加楼面面积。这类工程通常位于建筑物的后部或不太显眼的位置，并可按照相关条例进行。当局考虑豁免申请的工程包括加装冷气机、烟道和太阳能电池板等。

此外，当局也在考虑为受保留的店屋和独立式洋房开发符合规范的通用解决方案，为展开装修与翻新工程的业主与业者提供更清晰的指导。

徐芳达说：“我们知道保留和维护历史建筑对业主来说可能是一项挑战。我们因此希望在不损害保留历史建筑所需的重要保障措施的同时，尽可能简化业主保留和维护历史建筑的流程。”

21 Carpenter Street的店屋部分有罕见双色水刷石（也称为上海灰泥）涂层装饰外墙，被一层层油漆覆盖。工匠把油漆剥除后，恢复了外墙的原来样貌。（陈斌勤摄）

徐芳达指出，尽管市建局通过广泛的指导方针和设计策略来指导整体受保留建筑的工作，但仍需专业人士的协助，才能把这些方针和策略转化为现实。随着建筑保育的需求增加且越来越复杂，政府有必要强化拥有合适技能和专业知识的专业人员与工匠所组成的队伍。

为此，市建局已委托展开针对历史建筑领域的首个咨询研究。研究工作的一个重点是确认这个领域的规模，包括参与建筑保育工作的建筑师、工程师、承包商和其他专家，辨认出本地队伍的优势与技能方面的不足，以及可能阻碍进一步培训和技能发展的因素。

研究报告将针对如何提升历史建筑领域的能力提出建议，包括如何更好地支持培训和技能发展，以及在政府、业界和学术界之间建立更牢固的伙伴关系等。研究定于本月中展开，为期约一年。

牛车水边缘的精品酒店 以创新方式讲述店屋历史

今年共有三项工程得奖，分别是获得历史建筑保育奖的露德圣母堂（Church of Our Lady of Lourdes）和维多利亚街圣若瑟堂的行政楼（Parochial House of St. Joseph’s Church (Victoria Street)），及获得历史建筑保育与创新奖的精品酒店21 Carpenter Street。

另有三项工程获特别表扬，包括天主教圣体堂（Blessed Sacrament Church）、尼路（Neil Road）163号的土生华人风格排屋单位，及陈金声喷泉。

南来华人对家人表达思念之情的字句，被镂刻在铝片上，构成21 Carpenter Street新大楼外墙的一部分。（档案照片）

21 Carpenter Street由四个店屋单位组成，保留与恢复了店屋前面部分的原有样貌。后面部分的厨房与厕所则被拆除，腾出空间增建一座客房大楼。这座酒店此前荣获新加坡建筑师协会年度建筑奖，和总统设计奖的年度设计奖。

店屋坐落于新桥路与嘉宾达街的交界处，在沙球劳路上段（Upper Circular Road）的市区外历史区（Secondary Settlements）内。根据规定，业主可在建筑的后部进行扩建。

负责项目的是WOHA建筑事务所。事务所联合创办人哈萨尔（Richard Hassell）告诉《联合早报》，工程的其中一项挑战是在增加楼面面积时，不破坏旧店屋的风格与特质，并确保新大楼的客房不受阻挡，不会有采光问题，让旅客也能欣赏到窗外景色。新大楼的一楼大厅和二楼空中花园的天花板因此特别高，以推高三楼至六楼的客房楼层。

店屋前身为建于1936年的“再和成伟记”银信局，当年为南来华人提供汇款和寄家书回中国家乡的服务。哈萨尔为凸显店屋的历史，选出老侨批（即汇款与家书结合的邮传载体）的一些句子，以中英双语把异乡游子的思念之情镂刻在铝片上。铝片构成新大楼外墙的一部分，旅客可在走廊和窗边等地方找到这些句子，以新颖的方式感受历史。

尽管店屋的状态维护得相当好，施工团队还是得处处小心。为了在店屋一楼打造餐厅，其中一面墙必须被拆除，但这可能影响建筑的稳定性。施工团队因此须以钢材包裹原来的每一根水泥柱子，补强结构。