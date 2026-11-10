配合韩国天团防弹少年团（BTS）在新加坡的四场演唱会，本地多个旅游景点也将在12月换上防弹少年团主题装饰，推出无人机表演、烟花秀、粉丝村和限量商品快闪店等，让歌迷和访客在参与演唱会之外，也能在本地不同角落感受这股热潮。

新加坡旅游局星期二（11月10日）宣布与BTS所属公司HYBE合作，在12月1日至31日推出“BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE”活动，涵盖全岛10个地点。美国支付巨头威士是官方合作伙伴，为持卡人提供特别优惠和消费折扣。

滨海湾一带的多个地标、新加坡河沿岸、鱼尾狮，亚洲文明博物馆和土生文化馆，将在12月8日至22日每晚亮起象征活动的红色灯光。

圣淘沙也将推出一系列活动，包括12月18日至20日在巴拉湾海滩举行派对和无人机表演，以及12月12日举行的跑步活动。圣淘沙也会设置多个拍照点，供粉丝打卡。

新加坡环球影城从12月4日起推出BTS主题灯光景观，并在12月4日至明年1月2日期间的特定晚上举行烟花表演。12月16日至22日，圣淘沙名胜世界会议中心也设立粉丝村，推出限量版周边商品。

其他活动包括滨海湾花园擎天树丛的灯光与音乐体验、，以及星耀樟宜雨漩涡的主题灯光与音乐表演等。

防弹少年团12月将在国家体育场举行四场演唱会，门票已售罄。