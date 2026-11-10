平价与大士能源签协议 采购生物质电力11年
平价集团星期二（11月10日）发文告说，集团将采购由大士能源于裕廊岛的登布苏多联产设施生产的可再生生物质，为旗下超市、配送中心和餐饮服务地点供电。 （平价集团提供）
平价集团与大士能源签署为期11年的购电协议，将从2030年至2040年采购由生物质转化而成的可再生电力，以扩大清洁能源的来源，推动业务减碳。
平价集团星期二（11月10日）发文告说，集团将采购由大士能源于裕廊岛的登布苏多联产设施（Tembusu Multi-Utilities Complex，简称TMUC）生产的可再生生物质（Biomass），为旗下超市、配送中心和餐饮服务地点供电。
集团指出，新加坡土地资源有限，扩大可再生能源的使用需要寻找太阳能以外的方案。这项合作将让集团能够使用本地生产的生物质电力，补充现有的能源供应。
生物质原料包括从海外进口的农作物废料或木材。
电力通过可再生能源证书（Renewable Energy Certificates）认证，并采取适当措施追踪原料来源和供应链。
这项协议配合平价集团的永续发展路线图。集团计划在2030年前，将范围一和范围二的碳排放量减少一半。
平价集团首席永续发展官邱依萍说，减少营运活动的碳排放，需要务实和长期的能源解决方案。向大士能源采购可再生电力，将协助集团逐步减少环境足迹（environmental footprint），同时继续满足人们的日常需求。
集团通过多项措施减少业务营运对环境的影响。例如，今年4月与饮料商百佳合作，试行本地首条由零售与供应商参与的自动驾驶电动运输路线，往返贲耐的百佳仓库与裕群的平价集团配送中心，路程约6公里。