平价集团与大士能源签署为期11年的购电协议，将从2030年至2040年采购由生物质转化而成的可再生电力，以扩大清洁能源的来源，推动业务减碳。

平价集团星期二（11月10日）发文告说，集团将采购由大士能源于裕廊岛的登布苏多联产设施（Tembusu Multi-Utilities Complex，简称TMUC）生产的可再生生物质（Biomass），为旗下超市、配送中心和餐饮服务地点供电。

集团指出，新加坡土地资源有限，扩大可再生能源的使用需要寻找太阳能以外的方案。这项合作将让集团能够使用本地生产的生物质电力，补充现有的能源供应。

生物质原料包括从海外进口的农作物废料或木材。

电力通过可再生能源证书（Renewable Energy Certificates）认证，并采取适当措施追踪原料来源和供应链。

这项协议配合平价集团的永续发展路线图。集团计划在2030年前，将范围一和范围二的碳排放量减少一半。

平价集团首席永续发展官邱依萍说，减少营运活动的碳排放，需要务实和长期的能源解决方案。向大士能源采购可再生电力，将协助集团逐步减少环境足迹（environmental footprint），同时继续满足人们的日常需求。

集团通过多项措施减少业务营运对环境的影响。例如，今年4月与饮料商百佳合作，试行本地首条由零售与供应商参与的自动驾驶电动运输路线，往返贲耐的百佳仓库与裕群的平价集团配送中心，路程约6公里。