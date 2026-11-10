组屋走廊成了执法人员的“查车点”，行人天桥也布下“关卡”——陆路交通管理局10月共发现585起违例骑行或改装活跃通勤工具行为，并扣押157台“问题工具”，持续对违规使用者严厉取缔。

陆交局星期二（11月10日）在脸书上公布上述最新执法数据。活跃通勤执法人员于近期在全岛展开多轮行动，其中一组行动针对不同政府组屋区内的违例工具，持续16天；另一组则在行人天桥上展开为期三天的针对性执法，取缔违例骑行行为。

当局上载的照片显示，作为防火安全的一部分，执法人员到不同组屋走廊进行检查，发现不合规的电动脚踏车和电动踏板车。

根据新加坡民防部队的指导建议，公众不应在组屋公共走廊等公共区域为活跃通勤工具充电，因为锂离子电池一旦热失控，火势可在数秒内迅速蔓延，并释放有毒气体。将检查范围延伸至组屋走廊，正是陆交局与民防部队在设备防火安全上协同管控的一环。

陆交局强调，将继续对违规使用者采取严厉执法行动，包括使用不合规格代步工具，以及在行人天桥上骑行者，以保障公共通道使用者的安全。

公众若发现有人违规使用代步工具，也可通过go.gov.sg/report-am举报。