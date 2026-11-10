建屋发展局拟在兀兰开发新住宅区，地段内虽有一处中等生态价值区，但具保育价值的植物密度较低，且难以作为独立绿地长期存活，所以不设保留区。报告建议在未来住宅区边缘打造线型绿地、落实夜间照明管理，并避开鸟类繁殖期伐木等缓解措施。

根据建屋局在网上公布的环评报告，当局拟开发的这块地皮是位于兀兰3道、武吉知马快速公路（BKE）及未来通往兀兰关卡的BKE延展线交汇处的兀兰N2地段。环评涵盖14.4公顷，范围延伸至BKE延展路段及北侧马西岭公园。

这地段自1998年起已被正式划为住宅用途。

建屋局委任工程咨询公司AECOM负责环评工作。环评团队在整个研究范围共记录到156种植物，其中90种为本地物种；具保育价值的有11种，其中包括海桑（Crabapple Mangrove）等三种本地极度濒危植物。然而，拟建开发范围内仅记录到三种本地易危植物，即白肉榕、多球风吹楠、伞花木姜子。

动物方面，区内共发现154种动物，其中15种具保育价值。不过，在拟建住宅地段内记录到的具保育价值动物仅有两种，即本地易危的扁颅蝠（Bamboo Bat）与全球濒危的长尾猕猴（Long-tailed Macaque）。

拟建开发区内部包含一处由外来树种及本地次生林组成的中等生态价值区。不过，评估认为，这个区域内保育植物密度偏低，且处于地块中央，若强行保留将沦为被高楼环绕的“孤岛”，不仅容易受到边缘效应侵害而加速退化，长期存活力也极为有限。

因此，报告不建议在地段划设保留区，改以缓解措施应对。

这包括在开发区东西两侧边界打造线型绿地，并辅以自然生态种植节点（naturalistic planting node），协助动物往来于北侧的万礼红树林和滩涂与南侧的中央集水区自然保护区之间。

此外，报告建议严格管理夜间施工照明以减少对野生动物的惊扰，避开清晨7时至9时的高噪作业；并为高噪设备加装消音屏障，以及尽量避开鸟类繁殖高峰期（3月至7月期间）砍伐树木。

报告指出，北侧马西岭公园内的红树林属于高生态价值区，但由于被划在开发区外，不会受到直接影响。

建屋局邀请公众针对报告提供反馈，截止日期为12月7日。