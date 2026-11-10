四名男子因涉嫌串谋冒充小提琴家抵押房地产，企图向信贷公司骗取超过600万元贷款，被控上法庭。

被告范振豪（39岁）、陈俊明（29岁）、李贤能（36岁）和庄飞帆（27岁）星期二（11月10日）在国家法院面控。

范振豪共面对六项包括欺骗、使用伪造文件和抵触《国民登记法令》的控状。控状显示，他涉嫌在2025年与一名叫许科赞（Cozen Nova Khor）的同伙串谋，冒充本地小提琴家郭崇熙，与VM Capital和Comfort Credit签署文件，企图分别欺骗330万元和290万元贷款。

另外，范振豪被指在2025年与许科赞串谋，三次使用伪造的Singpass页面意图行骗。他也被指在2026年3月14日被发现持有伪造的郭崇熙的身份证。

陈俊明面对一项欺骗控状，指他与许科赞串谋在2026年1月至3月期间，协助安排在加东一处私宅看房，以及到律所办理产权转让文件。

李贤能则涉嫌在2026年2月与许科赞和另一名同伙乔迪普（Joydep）串谋，让乔迪普制作并提供伪造的郭崇熙身份证。庄飞帆被指在2025年11月与许科赞串谋，借故邀请郭崇熙在2026年2月6日和4月1日进行小提琴表演，以配合行骗计划。

李贤能因此面对一项抵触《国民登记法令》的控状，庄飞帆则被控两项欺骗控状。

范振豪、庄飞帆和李贤能的案件展至12月再度过堂，范振豪和庄飞帆分别获准以1万5000元保释，李贤能的保释金则为1万元。

陈俊明早前也被控其他九项包括欺骗和破门行窃等控状，指他在移民与关卡局网站虚假申报遗失护照；使用他人身份租车；数次在商店欺骗店员已付款，骗取总值逾1万元的多台手机；以及闯入一家食阁办公室意图偷窃。

他目前不得保释，案展11月19日进行审前会议。

屋主发现房屋注册买卖禁令 警方接报循迹捕四男

根据警方星期一（9日）发出的文告，当局在今年4月3日接获屋主报案，指自己的房地产在未经他授权的情况下，因一项贷款申请而被注册买卖禁令（caveat）。

调查发现，有人使用伪造文件申请抵押贷款，并以屋主的房地产作为抵押。警方在确认四名被告的身份后，在4月14日和15日的行动中逮捕四人。警方也起获一份伪造的身份证件及多部手机。

进一步调查显示，四人涉嫌与另一名男子合作，企图利用郭崇熙的房地产，向两家信贷公司骗取贷款。警方还在追查另一名同伙的下落。（人名译音）