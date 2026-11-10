从明年1月起，残障者雇用补贴的月入顶限将从4000元上调至5000元，符合条件的残障员工可得额外工资补贴上限也将上调至600元。这些调整是为了协助雇主打造更包容的工作场所，支持更多残障者持久就业与发展。

新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）星期二（11月10日）举办首届包容残障就业标志商业大会（Enabling Mark Business Conference），超过500名商界领袖参与，就如何改善工作场所包容度进行交流。

大会主宾律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆致辞时宣布，政府将增进“残障人士雇用补贴”（Enabling Employment Credit）。

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆致辞时，分享多个包容招聘个案，并鼓励雇主给予残障者机会。（萧紫薇摄）

这项补贴计划旨在鼓励和支持包容聘雇，雇主每聘雇一名符合条件的残障员工，每月可获得高达400元的工资补贴；若新聘用的残障员工在之前至少六个月没有工作，雇主还可获取额外的临时工资补贴。

蔡瑞隆说：“政府将上调这笔额外工资补贴，同时将补贴期从九个月延长至一年。这样一来，雇主在聘请残障者的第一年里，员工多达一半的月薪可由这笔补贴承担，即每月可达1000元。”

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这笔额外工资补贴的月入占比将从目前的20%上调至30%，最高额从400元调高至600元；补贴发放也将从目前的每半年一次改成每季度一次。

从明年上半年起，社会及家庭发展部的三项雇主津贴也将整合为“残障人士雇用津贴”（Enabling Employment Grant，简称EEG）。

这三项津贴是“残障人士就业计划”（Open Door Programme）下的工作再设计津贴（Job Redesign Grant）和雇主培训津贴（Training Grant for Employers），以及雇主发展津贴（Employer Development Grant）。

蔡瑞隆说，这可支持雇主改良培训项目、支持更广泛的课程，并提供更多资金聘请内部职业导师。

第四届包容残障就业标志奖（Enabling Mark Awards）颁奖礼同日举行，社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康是颁奖主宾。

王乙康致辞时进一步解释了新的“残障人士雇用津贴”。他说，政府将在这个计划下增设一个新的津贴层级，为聘请一定数目的需中度辅助者的雇主提供更多支持。

“我们称这个层级为S-EEG，S代表加强支持（stronger support）。政府将为S-EEG斥资3000万元来支持企业。新协立会在今年结束前进行第一轮建议征集。”

受访雇主：盼获更多支持增聘残障者

本地餐饮品牌SMOL从2020年起就有包容招聘，现有的14人团队中有三名听障者，还有几人有神经多样性情况。

品牌创办人兼董事刘思敏受访时说：“许多雇主常有个错误概念，以为（为残障者）重新设计工作环境须花很多钱，其实不然。我们最有效的其中一个重新设计只花了5元，就是添了一面镜子。”

她解释说，以前在狭窄的厨房里，听障员工听不见同事说话，员工也可能因双手捧着热锅而无法通过肢体接触予以警示；放上一面镜子后，就可以让大家看清周遭，大大提高工作环境的安全性。

本地餐饮品牌SMOL创办人兼董事刘思敏说，公司在招聘时刻意强调包容招聘政策，确保应聘者做好与不同能力者共事的心理准备。公司去年也利用工作重新设计津贴来资助员工上手语课，方便他们与听障同事沟通。（萧紫薇摄）

对于当局协助残障者就业的最新宣布，刘思敏表示欢迎。“尤其是补贴发放增加至一年四次……可让小型企业更有信心雇用残障者，并让他们获得合理报酬。”

华侨银行2023年起实施包容招聘计划，目前聘用13名残障员工，分别在营运与科技，以及人力资源行政等岗位。

对于当局将多个津贴计划整合为一，华侨银行集团人力资源部董事总经理赖丽芳说，希望这可简化企业获取资源或提交申请的渠道。至于雇用补贴的月入顶限上调后是否会有更多雇员受惠，还有待更多详情出炉才可分晓。