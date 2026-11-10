位于海滨公园的陈金声喷泉规模不大，修复工作却花了整整四年，修复团队煞费苦心克服一道道难题，才得以恢复它的昔日光辉。

这座维多利亚式风格喷泉的修复工作在技术维护方面展现卓越表现，在今年的市区重建局历史建筑修复保育工程奖（Architectural Heritage Awards）颁奖礼上获得特别表扬。

喷泉主要以铁铸造，非常小部分精细的纹饰特征由黄铜打造。它建于1882年，目的是纪念著名华人先驱、杰出商人与慈善家陈金声，其原址为浮尔顿广场，1929年移至海滨公园。

带领修复团队的是MAEK咨询公司，技术总监王冲云接受《联合早报》采访时透露，第一阶段工作耗时一年半，除了检查喷泉的现状，还须调查喷泉的历史，像是确定铸造材料及喷泉曾进行过哪些改造。团队再花半年时间准备与进行工程招标，过后才能正式展开修复。

初步检查工作显示喷泉严重锈蚀，锈斑肉眼可见。通过泵站从地底进入喷泉内部后，团队才发现生锈程度远超他们的想象。内窥镜探查的结果还显示，不同部分的连接处也被水渗透，处处都是锈斑。

喷泉一些部分的保护漆已剥落，铁暴露在空气和水分中，表面自然会生锈。但MAEK咨询公司董事符静萍形容，锈斑也附着在保护漆之上。这是因为喷泉内部严重锈蚀，大量锈斑随流动的水被冲刷到仍有保护漆覆盖的部分。

团队还发现，海洋生物造型的出水口被堵上，导致水从小水池溢出来，改变了喷泉的喷水形态。王冲云估计可能是出现维护困难，这些出水口才会被堵上。

设计图遗失致拆卸困难 精妙喷泉逾200部件

修复工作的一大难题是如何拆卸喷泉，因为当年的设计图纸已不见。王冲云说，喷泉的设计相当精妙，连接处的螺母、螺栓和螺丝等连接零件难以被察觉。在成功拆除后，团队才得知喷泉一共由257个部件组成。

在对比旧照片时，团队发现喷泉的冠瓶（top vase）曾经一度消失，而后来补上的冠瓶与原来的造型不一样。团队广泛搜查资料，发现当年铸造喷泉的公司，也在菲律宾首都马尼拉和巴西第二大城市里约热内卢，各建造一座造型很相似的喷泉。

马尼拉的喷泉伫立在繁忙的交通圈中间，团队获得当地政府的协助，实地扫描喷泉冠瓶的结构，并记录下设计细节。然而，以此为蓝本制作的模型却无法拼装在陈金声喷泉上，问题出在海豚造型的部件不能扣上。

喷泉顶端的冠瓶几经周折才制作完成，修复团队除了到马尼拉扫描当地一座喷泉的冠瓶结构，还参考莱佛士酒店内喷泉的冠瓶设计。（陈斌勤摄）

团队后来想到办法，参考莱佛士酒店内的喷泉，然后调整冠瓶的设计，才成功复原陈金声喷泉的样貌。

原始配色方案无从考究 最终采蓝白两色重现

喷泉该漆上什么颜色是另一道难题。资料显示，已知最早的配色为蓝色和白色，但却无法得知喷泉最原始的配色方案。在与相关单位讨论后，喷泉最终漆上目前所看到的蓝白两色。

对于能参与喷泉的修复工作，王冲云感到荣幸，认为工程极具意义。“英国殖民政府当年建造喷泉，除了表彰先贤陈金声对社会的贡献，也提醒人们洁净水的重要性。现在的新加坡人民很幸运，能轻易获取洁净的用水。或许往后的新加坡国际水资源周的活动，能在陈金声喷泉举行，提醒大家要珍惜水资源。”