尽管超过九成本地受访者听说过自闭症（autism），但大都一知半解，一般人对于聘用自闭症员工的意愿偏低。

这是新加坡管理大学星期二（11月10日）公布的一项有关本地自闭症情况调查报告的结果。调查于今年8月通过线上线下结合方式开展，项目得到圣安德烈自闭症中心（St Andrew’s Autism Centre）支持。

这项调查共有3153名受访者，都是新加坡公民或永久居民，包括30名自闭症患者、391名患者家人、1030名患者相关人士（朋友、同事等），以及1702名与自闭症没有直接关系的一般公众代表。

根据世界卫生组织，自闭症由一组与大脑发育有关的不同疾病组成，患者在社交和沟通方面存在一定程度的困难，世界上大约每127人中就有一人患有自闭症（2021年统计）。有些患者可以独立生活，有些则需要终身照护。

新大的调查显示，尽管97.5%的受访者听说过自闭症，但69.5%认为自己对自闭症一知半解，甚至有10.5%的人错误地认为，自闭症会随着年龄增长而自然痊愈。

在参与这项调查中有关招聘决策的403名受访者中，他们聘用自闭症人士的平均意愿仅略高于中立水平的5.23分（0到10分，10分代表意愿最强）。这403人包括222名一般公众，他们的平均意愿更低，仅为4.79。

学者：公众支持自闭症患者享平等机会 若实际相处感受则不同

新大统计学首席讲师郑如美说，调查结果显示，尽管人们原则上可能支持自闭症人士享有平等机会，但当被要求设想让自闭症人士成为邻居、同事或终身伴侣时，感受就会有所不同。

她说：“我们总觉得别人应该享有什么权利，但如果落到自己身上就会另当别论，这是值得深思的问题。”

根据新加坡自闭症资源中心（Autism Resource Centre）估计，自闭症患者约占本地人口的1%；本地多家政府医院的统计显示，患有神经发育障碍（包括自闭症）的18岁及以下在校学童人数呈上升趋势，从2021年的7832人升至2025年的9114人。

也担任自闭症资源中心主席的中区市长潘丽萍说：“自闭症患者各有所长，也各有所需。我们每个人都能出一分力，让这个社会更能理解他们之间的差异，更能发现他们的潜能，为他们提供实实在在的机会。”