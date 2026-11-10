我国政府对马西岭北部一片森林地带展开研究，那里有着本地乃至本区域至今唯一确定从二战前或战时留下的地下储油设施。

这个地段约12.5公顷，位于海军部西路、海军部路与马西岭弯之间。

新加坡土地管理局、国家文物局及市区重建局日前联合回答本地媒体询问，透露当局将对上述地段展开研究。

土管局7月31日展开招标，征求承包商进行实地勘察工作，招标于10月27日结束。有关工作范围涵盖文化遗产与考古勘测、地球物理勘探、环境场地评估、地下结构稳固性检查，以及未爆弹药探测等专业工作。

根据市区重建局《2025年发展总蓝图》，上述地段目前划为保留用地与道路用地。不过，政府至今对它的用途尚无具体规划。当局会按实际需要，在未来规划这片土地时进行环境咨询与相关研究。本次招标进行的调查结果，也可供日后研究这片土地的潜在用途时参考。

当局在答复中说：“预计实地勘察工作于2028年上半年完成。为确保安全，在勘察期间，包括有关隧道的部分区域将设置围栏或封锁。公众切勿进入这些封锁区，以免发生危险。”

这个靠近新柔长堤的马西岭林中隧道建于1942年，当时英国皇家空军部队在那里建造燃油储备库，日本军占领新加坡后对油库进行了改造。

《海峡时报》报道，这整个储油设施包含五个附上编号的大型地下油罐，总储量约4180吨，相当于可装一个半奥林匹克标准游泳池的水量；油罐之间各有一条长逾50米、铺满管道的主隧道相连。除了储油库外，周边林区内还存有一座地堡。

Total Heritage的历史学家郭宗仁博士告诉《海峡时报》，由于马西岭一带数十年来未曾经历大规模的城市开发，这套二战大型工事才得以较完整地保留至今，即使在整个太平洋地区都是极为罕见。

这个隧道与圣淘沙西乐索炮台等用于守军战术转移的隧道不同，它主要是供地勤人员巡检储量、操控输油阀门的技术作业通道。

郭宗仁提醒，二战时的燃油通常含有高浓度的铅与苯，未来开发这一处之前须进行细致的土壤评估，以厘清是否存在渗漏污染。