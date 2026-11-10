继上星期四（11月5日）两辆自驾车分别差点撞上行人和车子，再有民众分享差点和自驾车发生碰撞，以及自驾车疑似违反交通规则的视频。

有民众星期一在脸书群组“SGRV ADMIN”发布视频显示，一辆Grab自驾车8月13日早上11时14分行经榜鹅场（Punggol Field）一处路口时，尽管前方绿灯且路况良好，却不知何故在路口前紧急刹车；所幸后方车辆保持安全车距，才未追尾撞上。相关片段相信来自当时行驶在自驾车后方车辆的行车记录仪。

据观察，这辆Grab自驾车在绿灯情况下直行，准备穿越一条人行道。当时人行道上没有行人，路口两侧也没有行人准备穿越或靠近人行道，路面上亦未出现任何障碍物。岂料，自驾车突然在人行道前刹停，差点导致后方车辆撞上其车尾；急停后，随即又加速往前行驶。

视频下方有网民指出，曾多次发现自驾车在路上出现急停状况，包括在驶过黄格区域时，突然在中途刹车。也有人质疑，如果自驾车不幸酿成车祸，责任必须由谁来担负？

红灯驶入黄格停留10秒 Zig自驾车引关注

一辆康福德高旗下“劲”自驾车在红灯情况下驶入禁止停车的黄格，并停留至少10秒，直到交通灯转绿后才驶离该处。（取自SGRV脸书）

另一起与自驾车有关的惊险情况发生于10月31日中午12时23分，地点在榜鹅一带的北岸通道。一辆康福德高旗下“劲”（Zig）自驾车在红灯情况下驶入禁止停车的黄格，并停留至少10秒，直到交通灯转绿后才驶离该处。

根据我国交通规则，车子不可驶入画有黄格子的路口阻碍交通。除非前方出口道路或车道通畅、可直接驶离而无需在黄格内停车，否则不应驶入。

针对自驾车违规，也有网民提出疑问，相关罚款及扣分要如何落实。

康福德高旗下的“劲”（Zig）新加坡点对点出行业务负责人黄佐哲答复《联合早报》询问时说，事发后，自驾车内的安全操作员已迅速汇报上述情况。目前，“劲”正在对自驾车软件进行调整，以提升车辆依据交通规则行经这类路口的应对能力。

《联合早报》也已向陆路交通管理局和Grab发出询问，以了解随着一连串与自驾车有关事故浮上台面，当局和涉事公司有何应对措施。

国外自驾车安全事件频传

在国外，自驾车无预警紧急刹车并非罕见情况。

根据科技媒体“TechCrunch”报道，猛烈急刹（brake jabs）是导致美国自驾车服务业者Waymo和Zoox旗下测试人员出现工伤的常见原因。这类无预警急刹多因系统误判路面有障碍物而触发，部分测试人员因车辆高速行驶时突然刹车，出现扭伤、肌肉拉伤等症状。

加州大学尔湾分校和洛杉矶分校2022年报告也指出，自驾车侦测到路边无害物体时，往往会作出危险刹停举动。

今年3月，中国萝卜快跑自动驾驶出租车（Robotaxi）在武汉出现大规模系统故障，多辆车辆突然在道路中间临停，乘客被困并造成交通拥堵。中国一度暂停发放新的自驾车牌照，直到6月底才逐步恢复审批。

此外，自驾车“无视”交通规则的案例也时有所闻。美国国家公路交通安全管理局当地时间11月9日宣布，Waymo旗下近3000辆自驾车被召回调查，原因是车辆多次违反校车交通安全规定，包括在校车红色警示灯闪烁或伸出停车标志时仍继续行驶、违法超越校车。Waymo去年12月曾召回车辆并更新软件，以确保车辆遇到校车时适当减速并停止，但软件更新后相关问题依旧存在。