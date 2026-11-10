野生水獭闯入公寓泳池，吓得十几名居民纷纷上岸躲避，现场尖叫声连连。水獭不仅淡定在池中畅游，还玩起泳圈。

这事发生于星期天（11月8日）下午约5时50分，地点是乌鲁班丹一带的松林阁公寓（Pine Grove）。

住户陈先生（54岁，牧师）告诉《新明日报》，事发时他在泳池游泳，突然听见有人惊声尖叫，妻子随后提醒他有水獭出现，游泳教练随即叫他上岸。

他说，泳池内当时有10多名泳客，水獭突然出现在人群中，甚至一度游到距离他仅约一米处，让他相当紧张。

“我太太起初还以为是个小孩，心想怎么游得这么快，仔细一看才发现是水獭，吓了一跳。她看到水獭游向我，更担心它会咬人，叫我赶紧上岸。”

他说，大家都提高警惕，没有人敢靠近，保安人员听闻动静后赶到现场，拿着一根棍子尝试驱赶水獭，但无济于事。

水獭对周围的骚动不以为意，继续在泳池内东游西窜。根据陈先生提供的视频，水獭还将泳客放在池边的浮板拖入水中，之后更抓紧留在水中的泳圈嬉戏。

陈先生指出，泳客们站在池边，眼睁睁看着水獭霸占泳池，约20分钟后，水獭似乎玩够了，才自行爬出泳池离去，事件没有造成人员受伤。

国家公园局过去提及，水獭天性好奇，除非受到挑衅或感受到威胁，否则不会攻击人。当局也提醒，公众遇到水獭时应保持安全距离，并避免喂食、触摸、追逐、围堵或靠近它们，尤其是在它们照料幼崽的时候，因为水獭对幼崽有很强的保护意识，若感受到威胁，可能会做出防御性反应。

《新明日报》已向公寓管理层询问此事，至截稿未收到回复。

完整报道，请翻阅2026年11月10日的《新明日报》。