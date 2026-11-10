乌节路商场的垃圾收集处起火，浓烟冒出全层紧急疏散，十多名食客待灭火、解封，一小时后返回餐厅结账。

这起火患发生于星期一（11月9日）下午5时40分左右，地点是乌节路的商场乌节门（Orchard Gateway），地下二层一个垃圾收集处。

《新明日报》接获读者通报后赶到现场时，火势已被扑灭，但空气中仍弥漫着烧焦味，商场内的店铺也已恢复营业，一切如常。

食客返回结账

根据一名饼干店男员工向记者出示的照片，事发后有两三辆消防车停在商场外。地下二层的商家和顾客被疏散至一楼，现场人头攒动，多名消防员则准备下楼支援。

据记者向多名商家了解，这是该处首次发生火患。地下二层事发后约一个半小时才重新开放。

一名西餐厅女员工受访时说，事发时店内有十多名食客，突发状况打断了大家用餐。晚上7时许，商场重新开放后，部分食客陆续返回餐厅，连此前仅吃到一半的顾客也回来结账，让员工感到意外。

她说，至于还没上菜的食客，餐厅则没有向他们收费。

另一名素食店女员工也说，店家不好意思向用餐到一半就被迫离开的食客收钱，因此有一组顾客后来回来时，店家便重新为他们准备餐点。

商家透露，垃圾收集处内疑似仍有烧焦物品尚未清理，因此现场仍有异味。管理层也提醒商户进出垃圾收集处丢垃圾时佩戴口罩。

完整报道，请翻阅2026年11月10日的《新明日报》。