著名肉骨茶店的前员工，离职后入屋行窃，偷走宿舍内两名前同事总值3万4897元的金饰，星期二（11月10日）早上被判坐牢八个月。

马来西亚籍被告德瓦（38岁，Deva Seelan Sati Veloo）面对一项擅闯及两项偷窃的控状，他承认其中两项，另一项待法官下判时一并考虑。

据《新明日报》之前报道，两名受害者案发时是欧南园亚华肉骨茶的员工，住在史波蒂斯兀园路（Spottiswoode Park Road）第107座组屋的一个单位里。欧南园亚华肉骨茶当时租下单位当员工宿舍使用，被告则是肉骨茶店的前员工，曾和两名受害者同住一屋檐下，2024年12月辞职后搬离单位。

案情显示，一名受害者在今年3月28日下午3时回家时，发现铁门的锁头不见。他立即到屋里检查，发现房间里总价值2万1084元的金饰，包括一枚金戒指和两条金手镯不翼而飞。

他立即打电话通知同事兼室友。室友赶回到单位，同样发现房间里总价值4万4040令吉（约1万3813新元）的金项链也被偷走。

警方在下午4时11分接获报案后展开调查，根据警方电眼所拍下的画面，被告在案发当天下午1时43分在组屋一楼搭电梯上楼，并在下午2时步出一楼的电梯。

调查也揭露，被告在下午2时43分在新加坡游轮中心搭渡轮到峇淡岛。

警方将被告列为嫌疑犯，并对他发出拘捕令。被告在今年4月24日从峇淡岛返新后被捕。

警方未起获被偷走的金饰，被告也没有给予两名受害者任何赔偿。

完整报道，请翻阅2026年11月10日的《新明日报》。