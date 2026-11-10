一个国家农作物歉收，可能影响整个区域的食品供应和价格。为减缓气温升高、降雨变化及极端天气对农业生产的影响，我国宣布推出新计划，目标是集资约6亿4000万元，协助东南亚农民提升气候适应能力。

这项“亚洲气候应变能力项目与投资拓展计划”（Scaling Projects and Investments for Resilience in Asia，简称SPIRE），也将通过打造数据库和建立市场发展机制，来扶持有潜力的方案。

我国设于第31届联合国气候变化大会（COP31）的新加坡馆星期二（11月10日）开幕。永续发展与环境部长傅海燕通过预录视频致辞时，宣布这项消息。

新加坡气候行动大使孟文能在土耳其安塔利亚举行的开幕仪式上致辞时指出，气候变化对粮食生产造成的冲击是不分国界的。“新加坡超过九成的食品依赖进口，区域粮食韧性也是我国粮食安全的重要一环。”

目前，许多具潜力的项目因规模过小、处于起步阶段，或缺乏符合投资者要求的数据，难以取得融资。

为克服这些瓶颈，国家气候变化秘书处、新加坡金融管理局、新加坡企业发展局及淡马锡信托基金会，将成立由孟文能领导的指导委员会，以推动这项新计划。

计划由三个部分组成：一、设立数据平台整合气候、农业与投资数据，以找出气候风险与适应机遇，辅助决策并评估成效；二、建立市场发展机制，为农户提供技术和项目开发支援，协助他们与投资者、买家和合作伙伴对接；三、采用混合融资基金模式资助气候适应项目，我国将提供催化资金， 目标是筹措5亿美元（约6亿4000万新元）。

混合融资是指利用公共部门或慈善机构提供的资金，带动私人资本投入可持续发展项目。 当局会根据投资金额和实地的气候适应成果来评估这项计划是否成功。

FAST-P 总融资额达逾13亿元

我国于2023年的第28届联合国气候变化大会上，推出一项大型气候混合融资计划——“亚洲转型融资伙伴关系计划”（FAST-P）。

FAST-P设有三个基金。最新公布数据显示，推动燃煤发电厂提前停运的“能源转型加速融资伙伴关系”基金已筹得2亿5000万美元；加上支持中型可持续基础设施项目的“绿色投资伙伴”基金早前取得的8亿美元，总融资额达10亿5000万美元（约13亿4200万新元）。相关资金来自澳大利亚、日本、荷兰和英国等国。

目前，部分已启动的项目预计每年可减少超过100万公吨的碳排放。例如，在菲律宾、印度尼西亚、泰国、柬埔寨和印度，把农场废弃物变成工厂所需的蒸汽；还有在印度发展风能、太阳能与电池储能项目。

与此同时，新加坡也通过提高碳信用的质量、推动企业负责任地使用碳信用，以及整合须缴付碳税企业对碳信用的需求等方式，积极推动碳市场的发展。

孟文能认为，国际合作不应只局限于协商全球协议，更重要的是建立两类伙伴关系：一是在无法取得多边共识时，与志同道合的国家继续携手合作；二是在单靠政府力量不足的情况下，加强公共与私人领域合作。

“大自然的规律不会改变，气候变化已经发生，而且只会进一步恶化。国际气候合作越是困难，越是凸显建立务实伙伴关系、探索新合作方式的必要性。”