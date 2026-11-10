海外赌博网站被指在本地招人开空壳公司，开具虚假商品和服务发票，以掩饰赌金交易。

《新明日报》今年7月曾报道，设于加勒比海南部库拉索的海外赌博网站“GemBet”，被指利用三家在新加坡注册的公司，协助本地赌客通过PayNow转账下注美加墨世界杯等体育赛事。

这三家负责替GemBet收取赌资的本地公司，分别于今年3月至5月注册，业务涵盖人力派遣、清洁服务及批发贸易，注册地址均为组屋住宅单位。

记者当时查询发现，这三家本地公司资料在事情曝光后已被替换。而赌博平台新的PayNow收款方，已换成一家于今年6月注册的室内设计公司。当时记者走访公司老板的组屋住家，但无人应门。

如今事隔三个月后，该网站仍保持活跃。

据《海峡时报星期天刊》报道，GemBet通过雇用新加坡境内人士，向赌客开具虚假的商品和服务发票，以规避规定。这些款项随后存入与该赌博网站关联的电子钱包。

报道指，其中一张发票显示，有一笔80元的款项付给了一家本地注册公司，其地址是榜鹅一带的住宅单位。根据发票，这笔款项用于购买二手的游戏设备。

公司记录显示，这家公司由一名自称是大专生的19岁女子于今年4月注册，声称主要业务是进行批发贸易，次要业务是为买家对接第三方食品卖家，并收取佣金。

而被指开出的虚假发票，项目涵盖手工艺品零售商和室内设计公司等企业，试图将非法赌博交易伪装成合法服务付款。