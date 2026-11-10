新报业媒体旗下五个系统接连遭到网络攻击，导致约9%的数据库资料外泄，主要涉及订户的电邮地址，也包括部分姓名、邮寄地址和电话号码。

初步调查显示，这几起攻击相信出自同一名黑客或黑客组织，当中可能使用人工智能（AI）辅助发动攻击。

出版《联合早报》《海峡时报》等四种官方语文报纸的新报业媒体（SPH Media）星期二（11月10日）发声明说，最早一起网络攻击于11月4日被发现，最近一起则在8日发现。

遭攻击的系统分为两组，其中一组储存部分个人资料，外泄资料以电邮地址为主，也包括部分姓名、邮寄地址和电话号码，涉及约9%的数据库。另一组系统虽然也遭未经授权访问，但并未储存个人资料。

外泄资料包括部分职员的电邮地址，但没有企业客户的资料受到影响。

新报业媒体强调，没有支付卡、银行或其他财务资料外泄，客户账户的安全也未受到影响。旗下新闻网站和订阅服务均不受影响，照常运作。

公司发现网络攻击后，立即采取措施保护受影响系统，并聘请外部网络安全专家协助调查及阻止进一步入侵。

公司也已向个人资料保护委员会、新加坡网络安全局和资讯通信媒体发展局通报，并向警方报案。

新报业媒体指出，已通知所有受影响者，并提醒他们提防来历不明的电邮、短信和电话，尤其是要求提供个人资料、密码或付款的信息，切勿随意点击可疑链接或附件。

公司强调，十分重视客户资料的安全与保密，并持续与有关当局及外部专家密切合作，保护客户托付的资料。