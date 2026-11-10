每逢公定假日，红蚂蚁手机里的聊天群组一般会比较静，但过去的星期一（11月9日），也就是屠妖节补假，手机却反常地响了好一阵，收到的简讯主要可以归纳为两个主题：

“新好男人人设崩塌”“彻彻底底地雪崩”

“美人计从古到今，都很好用的！”

关注时事的蚁粉应该猜到了，就是新加坡人享受着公假时突然传出的新闻：英伟达首席执行官兼联合创始人黄仁勋承认曾与一名女子有过婚外情，并公开向家人和公司员工道歉。

黄仁勋不是第一个传出婚外情的名人，也不会是最后一个，这则新闻之所以引起这么大的关注，其中一个原因便在“人设崩塌”这四字。

崩塌的“人设”从何而来？

黄仁勋一贯的“人设”，又是什么？

从1993年创办英伟达，一路带领公司从显卡制造商发展成全球人工智能产业的关键企业，黄仁勋的形象已经不只是成功企业家那么简单。他那件标志性的黑色皮衣、在产品发布会上充满自信的演讲，以及谈论人工智能未来时的远见和感染力，都让他成为科技界极具辨识度的人物。

黄仁勋在10月21日，于柏林举行的英伟达GPU技术大会（GTC）的主旨演讲中，谈到人工智能和电脑科技的最新发展如何重塑工业。（路透社）

除此之外，他也曾公开分享自己如何与父母相处，父亲怎样到了现在还对他“碎碎念”，以及与妻子相识相恋的故事。两人从大学时期相识，携手走过四十多年，家庭似乎也是他成功人生的重要组成部分。

于是，在不少人眼中，黄仁勋不仅事业有成、有远见，也是一名重视家庭的好男人。因此，他这个“人设”，在他传出婚外情的一刻瞬间“崩塌”。大家可能觉得，眼前这个人还是自己认识的黄仁勋吗？

心理学上的“光环效应”（Halo Effect），或许能解释这种反差。

简单来说，当我们认为某人在某方面表现出色时，便容易不自觉地把这种正面评价延伸到他其他方面的特质：事业有成的人容易令人觉得他既聪明又有判断力；经常分享家庭生活的人，则容易让人觉得他顾家。

问题是，这些只是推论，事实上未必成立。一个人在事业上取得的巨大成就，跟他在私人生活中展现的品格，是两回事。

黄仁勋的婚外情之所以令人意外，或许正因为公众把他在事业成功的“光环”，延伸为对他整个人格的肯定。

社交媒体放大光环效应

社交媒体也进一步放大了这种现象。

过去，我们认识企业领袖，主要通过新闻报道、报章和杂志的专访，以及公开演讲。如今，企业家也会通过社交媒体分享生活点滴，让公众看到他们在舞台以外的一面。

黄仁勋除了在镜头前对人工智能技术侃侃而谈，也常被媒体和公众拍到和家人聚餐，也有人拍到他跟妻子在台湾逛夜市。这些内容让他显得更亲切，网民看得多了，也可能觉得自己好像更了解他。

黄仁勋多次在演讲及访谈中感谢父母。图为年轻时的黄仁勋（右）与父母的合照。（取自互联网）

不过，这也不等于真正的了解，因为我们所看到的，只是一个人愿意展示出来的部分。

即使这些分享都是真诚的，也不代表我们认识了他的全部。一个人完全可能在真心爱护家人的同时，又在婚姻关系中作出伤害家人的选择。

更何况人无完人，公众人物不一定要是完美的人才值得欣赏。我们可以肯定黄仁勋对科技产业的贡献，也不必因为他的成就，就替他的私人行为开脱。反过来说，也不必因为他在婚姻关系中犯了错，就否定他过去数十年的商业成就。

黄仁勋此次的婚外情固然让一些人对他失望，却也促使我们重新审视：自己所崇拜的，究竟是黄仁勋这个人本身，还是我们根据他所展现的片段想象出来的完美形象？

欣赏一个人的光芒没有错，但不必因此相信他没有阴影。