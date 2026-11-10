女子申诉，她并非携程（Trip.com）用户，却收到大量订单信息，担忧个人资料外泄。携程调查发现，是有用户在预订过程中输错电邮所致。

原来，实际的订房用户与上述女子同名，因一次输错电邮而造成上述误会。

菲丽卡日前告诉STOMP，她并没有注册携程账户，却不断收到平台发来确认酒店预订的电邮。“我并不是这名菲丽卡，但她的预订确认电邮却一直寄到我的邮箱。”

更令她担忧的是，这些电邮及附件中竟包含订房住客姓名、酒店名称、预订价格，甚至信用卡号码等个人资料，让她能够轻易查看他人信息。

菲丽卡因此向携程反映，并要求平台改善系统，强制用户在进行预订前验证电邮地址，以免他人随意填写错误的电邮，导致无关人士不断收到订单通知。

不过，她对携程的回应感到不满。

她说，客服仅建议她更改密码，或取消订阅相关电邮，却没有正面解决问题。她也指出，平台当时似乎并未采取任何进一步行动。

菲丽卡希望通过分享经历，提高公众对网络平台电邮验证机制的关注，并呼吁所有网站强制用户验证电邮地址。

“否则任何人都能随意填写他人的电邮地址，导致别人不断收到购物订单、酒店预订和电子收据等信息。”

携程受询时指出，经调查发现，一名用户在预订过程中输入了错误的电邮地址，导致相关预订通知误发给他人。目前，携程已从有关订单中移除错误的电邮地址。

携程澄清，误发电邮中涉及的个人资料仅包括预订者姓名、付款银行卡的最后四位数字，以及其他与服务相关的信息。

携程也已向事主致歉，并表示此事并非数据泄露，而是另一名用户输入错误电邮地址所致。