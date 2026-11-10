越来越多海外电商平台抢攻新加坡市场，“一件包邮”“零门槛免运费”等优惠层出不穷。从衣服、手机配件到厨房用品，即使只买一件几新元的商品，也能从中国漂洋过海，免运费送到家门口。如此低价还包邮，电商平台靠什么赚钱？

薄利多销 运费越摊越低

物流公司Logwin区域业务拓展总监吕瑞发受访时解释，跨境电商能提供低价甚至“免费”的包邮服务，关键在于庞大的货运量。

他举例，一个集装箱从中国海运到新加坡，运费假设为2000美元（约2600新元），集装箱装得越满，每件商品分摊到的运费就越低，甚至可以低至几毛钱。这笔费用也可能早已被纳入商品售价中，因此消费者看似享有“免费”配送，实际上运费并没有凭空消失。

包裹越小、集装箱装得越满，单位运输成本就越低。（视频截图）

不过，跨海运输并非最昂贵的环节。吕瑞发指出，包裹抵达新加坡后，还须经过清关、分拣，再逐户配送。其中，将包裹送到消费者手中的“最后一里路”（last mile delivery），往往最烧钱。

在本地，包裹分拣和配送不仅耗时，人力成本也高，是物流过程中最烧钱的环节之一。（视频截图）

平台宁愿补贴运费 也要抢市场

既然物流成本不低，为什么电商平台仍争相推出包邮优惠？

吕瑞发说，部分运费由平台补贴，也有平台和商家共同承担。平台在拓展市场初期，可能愿意牺牲部分利润，以优惠吸引消费者。随着订单量增加，平台不仅能压低物流成本，也能吸引更多商家入驻，再通过广告和交易服务创造收入。

相比之下，本地电商须承担仓储租金、人力等固定开销，因此难以完全复制跨境电商的低价包邮模式。

此外，新加坡相对高效的电子清关安排，也为跨境电商提供便利，让大批包裹可以集中申报，减少逐件办理手续的负担。

看似免费的运费，背后其实是一场争夺消费者的商业竞争。但物流成本会不会增加？本地物流政策未来会不会有什么变化，都将影响你现在享受的“一件包邮”。