电单车骑士在武吉知马快速公路旁发现一只水鹿幼崽，担心它受惊冲上车道成为“轮下亡魂”，骑行约100米后停下电单车折返守护，在现场守了约45分钟，直到国家公园局人员将幼鹿救走。一次出于本能的折返，让一条微弱生命在繁忙公路边被看见。

职业为自然徒步向导的James Lee是在星期天（11月8日）下午，沿着武吉知马快速公路往武吉班让方向行驶时，发现路肩躺着一只水鹿幼崽。该地点位于通往克兰芝快速公路（KJE）出口后不远处。

一名公众发现水鹿幼崽躺在武吉知马快速公路的路肩，路面车流呼啸而过，现场险象环生。（受访者提供）

他接受《联合早报》访问时指出，由于不确定幼鹿有没有受伤或是否还活着，他往前骑行约100米后便停下电单车，并折返跑回该处查看幼鹿情况。

“我当时并没有想太多，只是出于本能。如果能拯救一条生命，或者即使救不回来，把它从繁忙的车道移到草地上自然分解、让动物在死后保有一份尊严，也是理所应当该做的事。”

James当下也立即联系了国家公园局和关爱动物研究协会（ACRES）。

他观察到幼鹿没有流血，同时在它从路肩踉跄走到草地边缘时，也并无发现明显外伤或骨折。但由于担心幼鹿因受惊而冲上快速公路，他决定守候在幼鹿身旁。

一名陆路交通管理局的巡逻人员当时也发现了幼鹿的状况，并和他一起等待当局的救援人员抵达。

James在一旁守候受伤的幼鹿。（受访者提供）

大约45分钟后，公园局人员抵达并将幼鹿送往万态野生动物救护中心（Mandai Wildlife Centre）救治。不过，现场却上演了令人心酸的一幕。此前在场众人并未发现的幼鹿妈妈突然现身，试图追上载走幼鹿的车辆未果。

令人稍感宽慰的是，这只幼鹿经治疗及评估后，已放归其获救地点附近的森林区域。James希望被放归原处的幼鹿能尽快和鹿妈妈团聚。

公园局：幼鹿严重脱水 经治疗稳定后放归

国家公园局和非营利保育机构万态自然（Mandai Nature）回应《联合早报》询问时指出，当局是在星期天下午2时20分左右接获公众通报，指在武吉知马快速公路旁发现一只水鹿幼崽。

公园局人员当天将水鹿救走，并送往万态野生动物救护中心，由具备照料水鹿及其他鹿类经验的兽医团队提供专业护理。

幼鹿抵达中心时，身体虚弱且严重脱水。兽医团队立即展开全面检查，并进行治疗以稳定幼鹿的身体情况。

经过彻夜观察，当局评估幼鹿身体状况有所好转，适合放归野外，便于隔天将幼鹿放归至其获救地点附近的森林区域。

水鹿频遭撞 骑士吁增设警示与生态连道

这份守护，也让公路与野生动物共存的问题再次被看见。热爱动物的James告诉《联合早报》，幼鹿获救的那一带区域常有水鹿被撞。一名与水鹿保育组织合作的朋友告诉他，上述幼鹿获救的当天傍晚，附近约一公里处不幸有另一只水鹿幼崽遭撞死。

他指出，武吉知马快速公路沿着自然保护区的路段已在修建围栏，希望工程完工后，野生动物伤亡事故能有所减少。他也呼吁当局考虑在野生动物经常出没的地点增设警示路标，以及修建更多生态连道，供动物穿行。