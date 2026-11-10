今年的联合国气候变化大会强调“化承诺为行动”。新加坡将汇聚政府、企业、金融机构、科研人员和社群的力量，共同探索应对气候变化的各种方案，让更多人受益，带来实实在在的改变。

第31届联合国气候变化大会（COP31）新加坡馆星期二（11月10日）开幕，今年展馆主题是：汇聚各方力量，共同提升应对气候变化的能力。

永续发展与环境部长傅海燕通过预录视频致辞时说，《巴黎协定》为全球气候行动提供了重要框架，但面临当前日益严峻的气候变化影响，各国必须把承诺落实为具体行动。要将雄心转化为行动，需要我们每一个人都尽一己之力。

她强调：“在新加坡，我们说到做到，也很感谢许多伙伴给予我国的信任与支持。”

新加坡推新计划 助东南亚农民应对气候变化

近年来，新加坡推动多项合作，促进区域气候行动，包括在开幕典礼上宣布的“亚洲气候应变能力项目与投资拓展计划”（Scaling Projects and Investments for Resilience in Asia，简称SPIRE Asia），以及已在2023年推出的“亚洲转型融资伙伴关系计划”（FAST-P）。

新计划将从多方面协助东南亚农民提升气候适应能力，包括采用混合融资模式，筹措5亿美元（约6亿4000万新元）资金。

这是我国自第27届大会以来，连续第五年设馆，借此促进交流、深化合作。

新加坡馆将在接下来两周，围绕七个主题举办逾60场活动，涵盖气候适应与韧性、碳市场、城市与零废弃、能源与脱碳、金融、交通，以及青年。

今年的展馆设计以大自然为灵感，赤陶砖上融入太阳、绿植和流水的图案，分别象征减缓和适应气候变化以及社区力量。设计也结合新加坡人熟悉的娘惹瓷砖元素，以及土耳其风格瓷砖图案。