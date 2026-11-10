无照提供跨境汇款服务经手逾500万元，还伪造滨海湾金沙高层签名骗取合伙人资金，女子潜逃近四年后以为逮捕令已失效，在申请新护照时自投罗网，被判坐牢14个月又11周。

被告许美虹（57岁，译音）共面对六项包括抵触《付款服务法令》和伪造文件意图欺骗等控状，她星期二（11月10日）承认其中四项，另两项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告在2014年结识一名七旬男子，向他声称有意经营转售滨海湾金沙酒店客房的生意。男子认为这项商业构思可行，便出资让女儿与被告成立合伙公司，业务交由被告打理。

2015年6月，被告谎称与金沙签约预订200间客房，须预付10万8750元，并出示印有金沙信头和冒签高层名字的伪造信函。男子信以为真，把这笔钱交给被告。岂料，被告收款后把钱存入自己的金沙赌场账户用来赌博，事后也未做出任何赔偿。

2015年至2017年期间，男子又额外提供约70万元资金，并与被告签署贷款合约。后来父女俩发现被告正在接受刑事调查，追问款项下落时，被告竟推托让两人向金沙员工查询还款事宜。男子的女儿在2021年4月通过律师联系金沙，才揭发上述信函纯属伪造。

中国男欲转账2000万人民币 被告安排汇款仅转近30万新元

另外，被告也在没有执照的情况下，在2020年至2021年间多次替人跨境汇款。

2020年12月，一名住在中国的56岁中国籍男子，欲将2000万元人民币汇至新加坡的公司。被告安排对方分批转入32个中国的银行户头，承诺通过印度尼西亚汇款公司将等值约403万2000新元转入本地户头。

然而，男子原定的收款户头早已被银行关闭，后来改用其他汇款方式也不顺利。印尼汇款方随后仅汇出近30万新元，男子因此损失约373万新元。

2021年2月，一名中间人联系被告，称客户急需令吉赌博。因个人户头被冻结，她使用兄弟的银行户头接收9万9698新元，提现后转交给马国钱币兑换商的职员换取令吉。调查显示，这笔钱其实是一起骗案的赃款。

同年3月，一名中国籍女子欲将人民币兑换为80万美元，分12次转账533万余元人民币（约109万8415新元）。被告的印尼合作方过后未依约汇款，虽然被告的同谋事后赔偿80万新元，女子仍损失约26万5000新元的差额。

案情揭露，被告早在2022年2月就因非法汇款被控，但她在同年5月缺席聆讯，法庭于是发出逮捕令。她随后在本地潜逃近四年，因以为法庭逮捕令的有效期仅有四五年，期满后就能自由出国，于是在2026年1月向移民与关卡局申请新护照准备前往中国，结果行踪败露被捕。