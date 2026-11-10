内政部副常任秘书（发展）兼内政科技局局长曾灿将在明年2月卸下职务，从5月1日起接替黄南，出任陆路交通管理局局长。现任副警察总监（行动）莫泽珑将从2月起接任曾灿在内政部的职务。

交通部和内政部星期二（11月10日）发文告，宣布新一轮人事调动。现任陆交局局长黄南将结束六年任期，明年1月1日起，曾灿将担任陆交局候任局长，5月1日起正式接任。内政部方面，莫泽珑将从今年12月1日起卸任副警察总监（行动）职务，同时候任内政部副常任秘书（发展）兼内政科技局局长，并于明年2月1日正式接棒。

在内政部长达26年的服务生涯里，53岁的曾灿曾担任科技司司长等职务，为内政部的科技发展作出重要贡献。内政科技局于2019年在他的领导下成立，并推动内政团队多项科技转型计划，包括移民与关卡局的“新通关概念”（New Clearance Concept），使我国在2024年成为首个大规模落实免护照通关的国家。

曾灿也在2024年发起内政团队的人工智能（AI）运动，利用人工智能提高内政团队的运营成效。此外，他参与主导的多项举措，强化了内政科技局的研发与创新能力。

接任内政科技局局长的莫泽珑（46岁），在担任副警察总监（行动）期间，推动新加坡警察部队的科技转型，如领导警队推出辅助报案的人工智能聊天机器人，以及视线外飞行（beyond visual line of sight）空中巡逻无人机。

将卸任陆交局局长的黄南，在六年的任期里推进多个重点项目，包括汤申—东海岸线第四和第五阶段开通、滨海市区线第三阶段延长线、环线第六阶段竣工和东北线榜鹅海岸站的开通。在他的领导下，盛港—榜鹅轻轨服务得以升级，武吉班让轻轨也将于今年年底完成更新工程。

黄南也积极推动新兴交通技术的应用，例如在榜鹅推出自动驾驶巴士服务，让居民出行更加便利。在加入陆交局之前，他曾任裕廊集团、市区重建局以及国家公园局的首席执行官。文告未提及黄南卸任后的去向。