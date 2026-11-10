网安服务太多不知怎么选？ 国大AI平台助用户找对专家
面对五花八门的网络安全产品和服务，企业和公众往往不知该如何选择。新加坡国立大学升级一站式网安平台，汇集200多家本地网安业者的资料，并引入人工智能（AI）聊天机器人，帮助用户根据自身需求寻找合适的服务，让不熟悉网安技术的人也能轻松获得支援。
这个名为CyberSG Atlas的平台，由新加坡网络安全局与国大合作设立的网安人才、创新与增长计划合作中心（CyberSG Talent, Innovation and Growth Collaboration Centre，简称TIG中心）推出，涵盖日常防护、紧急事故应对、员工培训及风险合规等服务，供网安专业人士、中小企业和公众查询。
根据现场演示，用户只须简单描述需求，聊天机器人便会进一步询问企业规模、所属行业等资料，缩小推荐范围。如果企业遭勒索软件攻击，机器人也能推荐提供网安事故应对及数据恢复服务的业者，并列出向政府通报事故的渠道和相关官方指引。
TIG中心执行主任林廷芳指出，新加坡网安业者众多，提供的服务各不相同，但相关技术术语往往让一般用户摸不着头绪，也不清楚自己究竟需要什么服务。平台和聊天机器人正是希望解决这个问题，让用户更容易找到合适的网安支援。
他也说，网安服务并非大型企业的专利。随着AI应用日益普及，包括威胁监测和自动化安全管理在内的一些服务，价格已逐渐降至中小企业甚至一般家庭也能负担的水平。
网安局鼓励更多业者加入平台
今年度网络安全创新日于星期二（11月10日）举行。网安局局长方素仪致辞时说，当局鼓励业界开发新方案之余，也希望确保本地机构能找到并善用市场上已有的网安服务。她指出，现实中不少机构可能根本不知道市场上有哪些网安方案，即使面对网络威胁，也不知道该向谁求助。
“我鼓励更多网安企业加入CyberSG Atlas。平台汇集的方案越多，机构就越容易找到符合自身需求的网安服务，网安企业也越容易接触潜在客户和伙伴。”
担任活动主宾的数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，则以近期欧洲多家超市的制冷系统遭黑客入侵为例，指出网安不仅关乎保护电脑系统，也关系到公众日常依赖的重要服务。
拉哈尤说，新加坡是小国，须采取务实态度，持续吸收全球最先进的理念和技术，以应对不断变化的网络威胁。同时，新加坡也须主动创新，及早防范新兴威胁，而不是等问题发生后才应对。
13项网安创新提案获560万元资助
网安局自2018年起，通过CyberCall计划邀请业界针对不同网安课题提出创新方案。今年共有13项提案获选，获得总额560万元的资助。当局也已启动新一轮提案征集。
获选企业之一的丰立有限公司（Flexxon），开发了名为X-PHY AI Armor的安全产品，在AI代理与企业系统之间增设一道安全关卡。
这套系统会检查AI代理发出的操作指令，识别恶意要求或遭黑客操控的工具，并通过硬件阻止高风险操作，降低AI代理受误导后擅自读取敏感资料或滥用系统权限的风险。
政府2023年宣布投入1亿1000万元，与国大设立TIG中心，并同南洋理工大学联合成立新加坡网络安全研究项目办公室。至今，TIG中心支持的网安企业已获得政府总额5000万元的投资；研究项目办公室则资助了23个研究项目，资助总额达4400万元。