面对五花八门的网络安全产品和服务，企业和公众往往不知该如何选择。新加坡国立大学升级一站式网安平台，汇集200多家本地网安业者的资料，并引入人工智能（AI）聊天机器人，帮助用户根据自身需求寻找合适的服务，让不熟悉网安技术的人也能轻松获得支援。

这个名为CyberSG Atlas的平台，由新加坡网络安全局与国大合作设立的网安人才、创新与增长计划合作中心（CyberSG Talent, Innovation and Growth Collaboration Centre，简称TIG中心）推出，涵盖日常防护、紧急事故应对、员工培训及风险合规等服务，供网安专业人士、中小企业和公众查询。

根据现场演示，用户只须简单描述需求，聊天机器人便会进一步询问企业规模、所属行业等资料，缩小推荐范围。如果企业遭勒索软件攻击，机器人也能推荐提供网安事故应对及数据恢复服务的业者，并列出向政府通报事故的渠道和相关官方指引。

TIG中心执行主任林廷芳指出，新加坡网安业者众多，提供的服务各不相同，但相关技术术语往往让一般用户摸不着头绪，也不清楚自己究竟需要什么服务。平台和聊天机器人正是希望解决这个问题，让用户更容易找到合适的网安支援。

他也说，网安服务并非大型企业的专利。随着AI应用日益普及，包括威胁监测和自动化安全管理在内的一些服务，价格已逐渐降至中小企业甚至一般家庭也能负担的水平。

网安局鼓励更多业者加入平台

今年度网络安全创新日于星期二（11月10日）举行。网安局局长方素仪致辞时说，当局鼓励业界开发新方案之余，也希望确保本地机构能找到并善用市场上已有的网安服务。她指出，现实中不少机构可能根本不知道市场上有哪些网安方案，即使面对网络威胁，也不知道该向谁求助。

“我鼓励更多网安企业加入CyberSG Atlas。平台汇集的方案越多，机构就越容易找到符合自身需求的网安服务，网安企业也越容易接触潜在客户和伙伴。”

数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤（左二）与新加坡网络安全局局长方素仪（左一），在新达新加坡国际会展中心举办的网络安全创新日参观今年获选提案，并聆听讲解。（张俊杰摄）

担任活动主宾的数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤，则以近期欧洲多家超市的制冷系统遭黑客入侵为例，指出网安不仅关乎保护电脑系统，也关系到公众日常依赖的重要服务。

拉哈尤说，新加坡是小国，须采取务实态度，持续吸收全球最先进的理念和技术，以应对不断变化的网络威胁。同时，新加坡也须主动创新，及早防范新兴威胁，而不是等问题发生后才应对。

13项网安创新提案获560万元资助

网安局自2018年起，通过CyberCall计划邀请业界针对不同网安课题提出创新方案。今年共有13项提案获选，获得总额560万元的资助。当局也已启动新一轮提案征集。

获选企业之一的丰立有限公司（Flexxon），开发了名为X-PHY AI Armor的安全产品，在AI代理与企业系统之间增设一道安全关卡。

这套系统会检查AI代理发出的操作指令，识别恶意要求或遭黑客操控的工具，并通过硬件阻止高风险操作，降低AI代理受误导后擅自读取敏感资料或滥用系统权限的风险。

政府2023年宣布投入1亿1000万元，与国大设立TIG中心，并同南洋理工大学联合成立新加坡网络安全研究项目办公室。至今，TIG中心支持的网安企业已获得政府总额5000万元的投资；研究项目办公室则资助了23个研究项目，资助总额达4400万元。