新翔集团（SATS）所采用的学校订餐应用Tappee遭网络攻击导致信息泄露，波及四所使用该应用的学校。受影响的信息包括学生姓名、经济援助计划状态、车资卡号码，以及部分家长和监护人电邮。

食品供应商新翔集团（SATS）星期二（11月10日）发文告通报，集团发现Tappee应用曾遭未经授权的恶意入侵，导致学生的姓名、电邮、经济援助计划（简称FAS）状态、学生车资卡号，以及一些家长和监护人电邮外泄。

部分学生的身高与体重信息、过敏状况以及热量摄入数据也受影响。不过，银行卡与信用卡信息、学生身份证信息、照片等未被Tappee应用收集的资料并没有外泄。文告并未说明集团何时侦查到这起恶意入侵事件。

新翔集团在文告中说，Tappee由第三方技术供应商Serial Multivision有限公司开发并维护，目前在本地四所学校使用。

新翔集团受询时未透露受影响的人数和学校名称，但据了解，华侨中学（高中部）是其中一所受影响学校。北岸小学（Northshore Primary School）的网站也显示，该校本学期的餐食由Tappee提供。

监控系统侦测到应用端漏洞 集团设施未受损害

根据文告，新翔集团是通过网络安全监控系统，检测到Tappee应用中导致网络袭击的漏洞。集团自身的IT基础设施未受到损害。

集团已要求供应商暂停对Tappee应用的访问，并且在安全审查工作完成之前，应用将暂停服务。截至星期二晚上7时，Tappee网站已无法访问。

文告称，新翔集团已启动其他方案，确保餐食订购与配送服务不受干扰。目前，餐食订购由相关学校直接管理，学生的餐食供应未受影响。

新翔集团说，集团已与相关学校取得联系，并正在陆续通知受影响的学生和家长，为他们提供指导和支持。集团也已通知个人资料保护委员会（PDPC）并将配合后续调查工作。《联合早报》正在向教育部了解详情。