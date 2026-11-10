约50名青少年深夜骑着脚踏车和个人代步工具（PMD）“大闹”中央商业区，不仅一度占据四条车道，一些人没戴安全头盔的行为，更被网民批评危险。上传视频的骑士则解释说，众人当晚聚集骑行是为了替几名朋友庆生，部分人则因天气炎热才脱下安全帽乘凉。

根据网上一段时长近一分钟的视频，数十名年龄约10多岁的青少年骑着脚踏车和个人代步工具（PMD），在中央商业区的马路上穿梭。

视频显示，骑士不仅没有靠边骑行，还一度占据四条车道，当中好些骑士甚至连头盔都没戴。期间，包括大型车辆在内的汽车都纷纷放慢车速，绕过脚踏车车队。

拍摄者的行为也相当危险，他疑似一边骑行，一边用手机拍摄，还好几次转过身子拍摄跟在后方的脚踏车。

画面中也可见一辆警察巡逻车，一名警员似乎正上前接近这群骑士。

《联合早报》记者查看发布原视频的TikTok用户“@leonbombiibii”的主页时，发现相关视频已被移除。记者也尝试通过TikTok私信联络该用户，但对方已经关闭了私信功能。

根据网络媒体Stomp报道，这名TikTok用户名为里昂（Leon）。他接受Stomp访问时说，当晚约有50人参与夜骑活动，目的是为其中几人庆生。

上传原视频的TikTok用户“@leonbombiibii”接受网络媒体Stomp的访问时说，当晚约有50人参与夜骑活动，目的是为了庆祝其中几人的生日。（取自互联网）

里昂称，平时骑行时，车队人数一般为五至八人，队员之间会保持安全距离，并在脚踏车前后安装车灯等安全装置。视频拍摄当天，由于多个小团体聚集在一起，才会形成这支约50人的大队伍。

里昂强调，安全对他和朋友们来说“非常重要”，但他也承认，拍摄视频时天气“非常热”，部分骑士为了凉快而脱下头盔。他声称，一行人骑行时，路上“没有其他车辆”。

他告诉Stomp，警方曾将他们拦下，而他们也都配合交警指示。

对于一些网民的谩骂以及诅咒他们出意外的恶评，里昂认为这样的言论不恰当。“我们只是一群朋友一起享受骑脚踏车的乐趣，希望公众能理解我们。”

根据陆路交通管理局的规定，在马路上骑脚踏车和电动脚踏车时，骑士必须佩戴头盔，并尽可能靠道路最左侧骑行，让其他车辆安全超车。骑士的手机也必须安装在脚踏车上，不得手持使用。

骑手在夜晚骑行时，必须开启前方白灯和后方红灯。结伴骑行时，队伍的长度不可超过五辆车；单列骑行最多五人，若两人并排骑行则最多10人。

《联合早报》正在向陆路交通管理局了解更多详情。