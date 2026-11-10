面对大批海外货物，患有上肢肢体障碍的阿马尔（Muhammad Ammar，31岁）与同事各展所长：同事负责拆开沉重的纸箱，他则管理库存系统和核对存货记录。

他说：“团队合作让每个人都有机会发挥自身能力。”

阿马尔于2021年加入义肢与矫形器企业The Prosthetic Company（简称TPC），从事行政工作。他凭借稳健的工作表现、积极主动的态度，以及一贯坚持的高工作标准，晋升为行政主管。

他在星期二（11月10日）的第四届包容残障就业标志（Enabling Mark）颁奖礼上，成为12名个人奖项得主之一，获颁模范员工奖。

他任职的TPC也首次获颁包容残障就业标志认证银奖。总经理陈心玉说，公司目前在新加坡和马来西亚共有约40名员工，残障员工目前有五人，占12%。

她指出，为残障员工调整工作未必需要大笔投资，理解员工需要、适当调整设备和流程，也能帮助他们独立工作。例如，公司为阿马尔配备方便单手携带的轻便电脑，并通过分工发挥他的长处。

她说：“我们不是为了达到包容目标而创造职位，而是提供真正的就业机会，让员工以工作为荣，与公司共同成长。”

阿马尔指出，同事的耐心指导与体谅，让他很快适应并喜爱这份工作。如今，他也主动帮助其他残障同事，例如到巴士站等候一名四肢截肢的同事。2023年，他还获同事票选为公司最佳办公室员工。

他说：“我们需要的是一个机会、一份理解和适当的支持，让我们展现自身能力。雇主应该看见我们的能力，而不只是残障。只要获得适当支持，残障者也能在职场上作出宝贵贡献。”

今年共有193个企业获颁包容残障就业标志奖，较2024年的110个增加约75%。当中，86个获奖机构及个人首次获奖，25个机构的认证等级获得提升。

餐饮业的获奖者数量显著增加，其他获奖者也涵盖零售、信息与通信、医疗与社会服务、运输与仓储，以及金融与保险等不同行业。

至今，共有283家机构获得包容残障就业标志。

王乙康：残障者就业率稳步上升

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康出席颁奖礼致辞时说，我国残障者就业率稳步上升，处于工作年龄的残障者中，略多于三分之一已经就业。我国定下的目标，是在2030年将这一比率提高至40%。

他指出，这在很大程度上要归功于具开明理念、积极提供支持并实行包容招聘的雇主。不过，雇主面对实际的挑战，须维持经营、保持竞争力，并应付不断上涨的营运成本。

聘用和支持残障者需要额外开支，包括重新设计岗位、提供培训、改造工作场所，以及安排额外督导和专业支援。王乙康说：“如果我们希望雇主做得更多，政府就必须准备好加大支持力度，协助分担部分费用。”

对使用轮椅的员工而言，一趟通畅无阻的通勤，是安心工作的重要起点。设施位于大士等西部地区的电力器材制造商康明斯发现，并非所有交通服务都能兼顾轮椅使用者的出行需求和公司的安全带规定。

因此，公司安排了可供轮椅使用者乘搭的德士接送员工。康明斯亚太区执行董事总经理储安妮说，尽管费用较高，公司仍将这笔开支纳入共同营运成本，而不是由员工或个别部门承担。

“这项看似细小的营运安排，却体现了公司推动残障共融的文化转变：无障碍应该是企业日常运作的一部分，不应该是员工需要反复要求或说明理由的例外安排。”

公司于2022年获得包容残障就业标志银奖，今年晋升金奖。储安妮说，最大的转变是把残障共融从个别措施走向系统化、可持续的日常运作。

如今，共融措施已贯穿招聘、入职、工作调整、交通、紧急应变、晋升及意见表达等环节。公司本地残障员工的占比，已从2021年的0%增至今年的4%，并将朝7%的集团愿景迈进。