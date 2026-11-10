25岁的新加坡国立大学计算机工程专业大四学生陈晟斌，今年率领国大自主机器人校队Bumblebee，参加RobotX国际空海潜三域机器人挑战赛。

从理工学院时期初涉机器人领域，到如今已是第三次站上国际赛场，陈晟斌积累了不少参赛经验。

他说，本届赛事首次引入空中无人机协同作业，虽然挑战重重，但能在主场见证无人艇自主启航，仍令他倍感自豪。

两年一度的RobotX国际空海潜三域机器人挑战赛（Maritime RobotX Challenge 2026）11月9日至14日在滨海湾中央岬举行，今年迈入第六届，由新加坡国防部与美国海军研究办公室联合主办，RoboNation、国大设计与工程学院及机器人科学与系统高等研究中心协办。

这是这项国际赛事时隔12年后，再度重返首届赛场新加坡，共吸引来自10个国家和地区的22支大学队伍参赛。国防部政务部长朱倍庆担任开幕式主礼嘉宾。

本届赛事以“应对暴风雨”（Storm Response）为主题，要求参赛队伍的无人系统在没有人为遥控的情况下，完成无人水面艇（Unmanned Surface Vehicle）、无人水下潜航器（Unmanned Underwater Vehicle）与空中无人机（Unmanned Aerial Vehicle）的跨域自主协同任务。

新加坡国防部国防科学总长陈炳炎说：“海上自主与机器人技术已成新美两个机构合作的重要领域。这些技术深具潜能，有望激发全新的海军作战概念，改变海军未来的运作方式。我们期待看到全球各地的参赛队伍，运用他们的智慧与创新研发的自主系统，在新加坡水域上精彩呈现。”

国大设计与工程学院常务副院长马丁·布斯特（Martin Buist）副教授说：“国大的教育使命是让学生做好准备应对未来挑战，而RobotX正是实践这个使命的舞台。它充分体现了我们不仅致力于推进海上机器人与自主系统，更重要的是，要培养能引领这个领域前进的下一代创新人才。”

此外，我国海军、海事基金会与国防部未来系统署，也在同场联合举办首届面向国内院校的Trident-X海上无人机器人挑战赛，吸引全岛28所院校逾85支学生队伍参赛。