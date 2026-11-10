继上个月年度选举结束之后，新加坡律师公会星期二（11月10日）公布2027年理事会领导层名单，现任会长陈清汉高级律师获推选连任会长。

根据公会发布的文告，许俊源与迪内希·迪伦也连任副会长，财政一职则由朱正熙担任。其中，迪内希·迪伦是由律政部长根据《法律专业法令》委任的法定理事。

对于连任会长，陈清汉对理事会成员予以自己的信任表示感谢。他向法律界同仁承诺：“请大家放心，我保证会继续竭尽所能推进法治，维护法律专业的利益。”

律师公会理事会由15名选举产生的理事及六名受委法定理事组成，共21人。

公会在10月举行的年度选举，会员投票率超过95%，选出七名新理事。如今理事会进一步推选出新领导班子。

律师公会与普通行业协会不同，拥有明确的法定职责与权力，包括维护行业准则、协助政府与法院立法，也协助维护并实施法律。律师公会也协助公众处理与法律相关事务，维护公众利益，例如为无力支付律师费的刑事被告派出代表。

律师公会去年因新会长人选引发争议，引起公众关注，过后在年底召开特别会员大会，厘清并改革理事会会长内部选举程序。