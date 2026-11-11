近几年当骤雨来临时，陈汉峰位于巴特礼一带的住家就会出现突发性淹水。他见过垃圾桶被水冲走，也曾目睹车辆受困水中，须等待民防部队救援。

这让他不禁感叹：“才淹水一两天，我就已经心情烦躁，觉得生活不便，真的很难想象，那些长期受极端天气影响的人，每天是怎么过的。”

34岁的律师陈汉峰是今年代表我国出席第31届联合国气候变化大会的青年团成员之一。

陈汉峰通过青年气候行动培训计划，到土耳其安塔利亚出席今年的第31届联合国气候变化大会。他会参与新加坡展馆的活动策划，并与各国青年交流。（受访者提供）

陈汉峰之所以关注环境课题，与儿时经历有关。他说，小时候就在旧比达达利坟场对面，父亲常带他到附近抓蜘蛛，也教他园艺。小学五年级时，他获选到日本参加儿童大会。当时，气候变化开始受到关注，他便以此为主题，准备一份长达68页的简报。

陈汉峰接受《联合早报》访问时说，近年的突发性淹水，让他想起童年亲近大自然的经历，以及当年读过的气候变化相关资料，促使他想要多了解这一领域。

他最感兴趣的课题，是如何通过鼓励“有意识消费”（mindful consumption）来减少资源浪费。

他于2021年创办非营利机构文化遗产企业基金会（Heritage Business Foundation），支持传统面包店、制香店和古董店等商家，保存和推广传统技艺与文化。

他认为，网购越来越普遍，不光产生大量包装垃圾，许多人也会因为图一时新鲜而买东西，但没用多久就扔掉。相较之下，传统工匠制作的产品消耗的资源要少得多，而且可以用得更久。

“以服饰为例，与其买五件款式一样、只是颜色不同的T恤，不如买一件手工制作、蕴含传统或文化底蕴的衣服。”

今年的联合国气候变化大会在土耳其安塔利亚举行。

陈汉峰通过青年气候行动培训计划，参与新加坡展馆的活动策划，并与各国青年交流。他也希望发挥法律专长，协助其他青年代表了解谈判进展、解读相关文件。