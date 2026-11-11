红山组屋区上演一场“高空亲子教学课”。果子狸“爸妈”携四只幼崽现身红山一组屋区，其中两只体型只有刚出生小猫般大的小家伙，站在柱子顶端探头探脑，想下到地面却有些胆怯。“爸妈”来回示范，小家伙却迟迟不敢迈出第一步，逗趣一幕让居民驻足观看约20分钟。

红山居民谢女士（55岁，品牌经理）告诉《联合早报》，她于10月23日傍晚与家人吃完晚饭，帮哥哥和侄儿把东西拿到车上时，意外发现有盖走廊的柱子上来了一个果子狸家族。

她说，这段有盖走廊连接附近几座组屋和多层停车场，走廊顶部的三角形夹层结构能通往附近的树木，相信是果子狸平时的藏身之处。

谢女士观察到，柱子上有六只果子狸，两只成年、四只幼年，看起来像是一家子。“四只幼崽中，有两只特别小，体型与出生数周的小猫差不多。”

据谢女士观察，六只果子狸中有四只幼崽，其中两只特别小，体型如出生不久的小猫。（受访者提供）

她忆述，果子狸一家当时似乎正尝试沿着柱子爬下地面，再前往附近的树木。由于柱子表面光滑，距离地面也有一定高度，体型最小的两只幼崽似乎有些害怕，迟迟不敢往下爬。

谢女士拍摄的视频显示，两只小果子狸不断在柱子顶端绕圈，同时往下张望，似乎在寻找安全下地的方法。两只成年果子狸则多次上下柱子，仿佛在重复示范如何爬下去；幼崽们则多次尝试从左右两侧的柱子往下爬。“我们在原地看着小果子狸尝试爬下地面，我们看了20分钟离开时，它们都没能爬下来。”

果子狸“爸妈”不断上下柱子，似乎在向宝宝们示范如何安全下地。（受访者提供）

谢女士告诉记者，果子狸是社区的“一分子”，偶尔会在有盖走廊的屋顶出现，居民早已习惯它们的存在。“有时果子狸躲在走廊顶部的夹层里，尾巴还会垂下来，无意间‘暴露’行踪，很是可爱。”

谢女士回忆，她在过去几年曾目击果子狸六七次，但从未见过一家大小同时出现。“果子狸是野生的夜行动物，一般在看不见的高处爬来爬去，因此每次它们‘现身’都会带来惊喜。”

虽然起初会担心这些野生动物咬人，但据谢女士观察，果子狸通常与人保持距离，不会接近路人。“附近有一些果树，应该是果子狸的食物来源；居民也普遍不会投喂它们，双方互相保持着安全距离。”

为保护果子狸，谢女士拒绝公开它们出没的确切地点，同时提醒公众在遇到野生动物时，切勿刻意靠近或打扰。