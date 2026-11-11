一声巨响，成了附近居民清晨最不想听到的“闹钟”。一辆白色马赛地疑似失控打滑，冲上人行道后撞向公寓外墙才停下；警方介入调查后发现，25岁男驾驶疑似在毒品影响下驾驶，车上还搜出电子烟，男子随后被捕。

这起车祸发生在上个星期六（11月7日）早上6时55分许，地点是基里玛路（Guillemard Road）和亨门路（Hemmant Road）之间的路口。汽车被指撞上凡尔赛园公寓（Versailles）的外墙后停下。

署名“Charlotte”的网民居住在上述路段附近，事发时因听到一声巨响惊醒。她本来没有多想，但记得不久前附近也发生车祸，于是决定起身查看。

她拍摄的视频显示，一辆白色马赛地撞向凡尔赛园公寓外墙后停下，一旁可见汽车的防撞杠脱落。驾驶座车门敞开，一名相信是驾驶员的男子在汽车周围走动，脸上看起来带有血迹。

她告诉网络媒体Stomp，自己其实没有多想，只是附近不时发生车祸，因此分享视频是希望大家经过这里时能多加小心。

新加坡警察部队答复《联合早报》时说，当局于上个星期六早上约6时55分接获通报，指一辆汽车在上述路段失控打滑，发生车祸。

驾驶汽车的25岁男子在清醒情况下送院，他之后因涉嫌在毒品影响下驾驶而被捕。警方也说，当局在车内发现电子烟，相关案件已转交卫生科学局跟进。

新加坡民防部队受询时说，救护人员到场后将一人送往陈笃生医院接受治疗。

有关调查正在进行。