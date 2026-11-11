自驾车安全隐忧引关注，陆路交通管理局指出，正与相关业者进行检讨，了解事发情况，以确定是否要作出改进。

《联合早报》星期二（11月10日）报道，两辆自驾车上星期四（5日）在榜鹅一带分别差点撞上行人和车子；这几天也有民众分享差点与自驾车发生碰撞，以及自驾车疑似违反交通规则的视频。

当中，有网民留言称，曾多次发现自驾车在路上出现急停状况，包括在驶过黄格区域时，突然在中途刹车。也有人质疑，如果自驾车不幸酿成车祸，责任必须由谁来承担？

陆路交通管理局发言人答复《联合早报》询问时证实，当局已注意到网上相关视频，目前正与相关自动驾驶运营商一同检讨有关事件，以厘清事发经过，并识别任何必要的改进之处。

发言人说，随着自驾车开始在路上行驶，安全一直是当局的首要考量。目前在路上行驶的自驾车，均受《公路交通法令（自动驾驶车辆）规则》（Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017）所设的监管沙盒框架管制，并须遵守所有交通规则，以及陆交局的安全和运营要求。

已与交警制定事故应对程序

在事故应对方面，陆交局已与交通警察合作制定一套协议，用于回应和管理涉及自动驾驶车辆的事故。所有获授权的自动驾驶运营商必须维持责任保险，覆盖由自动驾驶车辆的使用所造成或引起的第三方死亡、人身伤害和财产损失，包括乘客在内。

若运营商未能满足这些要求，当局可采取监管行动，包括指示运营商实施纠正措施、暂停或撤销在公共道路上运营的授权。

发言人解释说，目前在榜鹅进行的试点计划，让业者能在本地交通环境下测试并逐步完善技术，以符合交通规则和安全要求。

“这也凸显测试的重要性，让自驾车在车上配有安全操作员的情况下，熟悉本地路况。我们将继续与自动驾驶车辆运营商合作，解决试点过程中发现的问题，并确保自动驾驶车辆的运营符合规定的安全标准。”

下月起每季度公布部署报告

发言人也说，当局从下个月起，将每季度发布报告，公布自动驾驶车辆的部署情况，包括投入服务的车队规模、乘客体验及安全表现，让公众掌握实际数据，更客观地评估自驾技术的表现。

目前，本地公路上有25辆载客自驾车，另有少量商用自驾车正在测试。