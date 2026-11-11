部分面对心理健康问题的青少年，想求助却碍于须家长同意而踌躇不前。政府拟推出指导原则，按心理健康服务的性质和强度，采取分级的家长同意要求，并就此进行公众咨询。

保健卫生部星期三（11月11日）发文告说，公众咨询即日起至12月8日傍晚6时展开。

健卫部早前召集跨机构专家小组，征询主要利益相关方的意见后，制定相关指导原则，以提升青少年获取心理健康服务的机会，保障他们的福祉与隐私，并以有助于加强康复的方式让家长参与其中。

根据公众咨询文件，情绪支持、援助热线等基本服务，建议即使未获家长同意也可提供；但未满13岁者接受心理健康筛查或不涉及诊断的评估，仍建议先取得家长同意。

心理治疗服务（psycho-therapeutic services）则应先征求家长同意。若无法先取得同意，年满13岁青少年在专业人员确认介入符合他们的最佳利益、具备理解服务风险与益处的成熟度，并自行同意后，仍可接受服务。

医疗诊断与医疗服务，则继续参照新加坡医药理事会的道德准则与道德指导原则。

根据我国2023年进行的青少年流行病学和心理韧性研究（Youth Epidemiology and Resilience），约三分之一的10岁至18岁青少年说，自己有抑郁、焦虑等心理健康症状。

不过，2024年全国青少年心理健康研究显示，七成出现心理健康症状的青少年，未就此寻求专业支持。

健卫部：心理健康问题多在童年至成年初期出现

健卫部说，心理健康问题多在童年至成年初期出现，其中三分之一患者在14岁前发病。若未能识别和支持有心理健康需求的青少年，可能增加他们日后面临长期不良后果的风险，如学业表现不佳、失业、慢性疾病和滥用毒品。

根据健卫部接获的反馈，须取得家长同意，是青少年面对心理健康问题时，犹豫是否求助的原因之一。在新加坡，年满21岁才算成年，拥有自主决定的完整法律权利；目前尚无规定青少年可自行同意接受心理健康服务的最低年龄，导致各机构在提供帮助的做法不一致。

青少年心智尚未成熟，健卫部虽认为征求家长同意重要，但也指在某些情况下，青少年无法或不宜征求父母同意，如父母失联、不同意，或青少年可能因此受到更大心理伤害。

健卫部邀请公众提出意见，进一步完善拟议的指导原则。公众可上网提交反馈：https://go.gov.sg/youth-mental-health-access

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康早前说，不应让一刀切的家长同意规定，成为青少年寻求心理健康援助的障碍，而应采取平衡做法，让他们先通过安全途径获助。之后再随着治疗过程推进，适当地让家人参与，且始终要以青少年的最大利益和福祉为依归。