11月预购组屋申请将在星期三（11月11日）午夜结束。截至中午，多数项目及房型都超额申购。其中，三房式及更大房型以大巴窑黄金地段项目的四房式单位最为抢手，首次购屋家庭的申购率达6.6；二房式单位则是登加标准地段组屋反应最热烈，首次购屋单身者申购率达17.9。

今年最后一轮预购组屋销售活动共推出7964个单位供申购，分布在三巴旺、勿洛、登加、芽笼、大巴窑和义顺六个市镇，包括三个标准地段、三个优选地段，以及一个黄金地段项目。

建屋发展局网站数据显示，截至星期三中午，大巴窑黄金地段项目Toa Payoh Hillside的四房式首次购屋家庭申购率为6.6，二房式灵活单位的首次购屋单身者申购率达7.8。

Toa Payoh Hillside也是本轮销售活动中唯一提供社区关爱组屋的项目，申购率为1.9，比过去几轮来得好。这是当局推出的第六个社区关爱组屋项目，也是当局将申请年龄下调至55岁后的首轮销售活动。

登加的标准地段项目Plantation Dew表现也较亮眼。二房式灵活单位的首次购屋单身者申购率达17.9，是这类房型中最高的。三房式、四房式，以及五房式和三代同堂单位的首次购屋家庭申购率分别为2.5、5.3和3.8。

芽笼的Merpati Meadow优选地段项目、勿洛的Bayshore Sails和Bayshore Oasis优选地段项目，以及义顺的Chencharu Acres标准地段项目，二房式灵活单位的首次购屋单身者，以及三房式或更大房型的首次购屋家庭，申购率都超过2.0。

唯有三巴旺的Sembawang Anchor标准地段项目表现较逊色。除了二房式灵活单位首次购屋单身者申购率达3.4，以及三房式单位首次购屋家庭申购率达1.0，四房式和五房式分别只有0.7和0.3。

政府今年8月宣布调高预购组屋的月入顶限，家庭方面从1万4000元调高到1万6000元，单身人士则从7000元调高到8000元。新顶限从这一轮销售活动开始采用。

下一轮预购组屋销售活动将在明年2月进行，建屋局届时将在碧山、淡滨尼、大巴窑，以及登加推出约4300个单位。当局也将同步举行剩余组屋销售活动，推出约5000个单位。