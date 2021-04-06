晚节再次不保 热刺痛失登四机会

（纽卡斯尔路透电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）主帅莫里尼奥（Mourinho）认为，球队近期的低迷是咎由自取。

在前天的最新一轮英超联赛上，热刺再次因为球赛最后关头的失球，2比2踢和主场作战的“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），丢失宝贵的两个积分，没有把握住“蓝军 切尔西（Chelsea）较早前输球的机会，错失登上积分榜前四的良机。

若埃林通（Joelinton）在球赛第28分钟为喜鹊拔下头筹，热刺主力前锋哈里·凯恩（Harry Kane）在球赛第30至34分钟，短短四分钟内梅开二度，让托特纳姆以2比1反超对手。热刺的优势一直维持至球赛第85分钟才被威洛克（Willock）扳平。

本赛季，热刺已经因为最后10分钟的丢球，失去了11个积分。

莫里尼奥认为，球队的防守犯错造成球队不稳，球队不稳让对手看到了希望，结果导致往往在球赛最后关头掉分。

他说：“英超是个艰难并且水平很高的联赛，当你在一些时候无法展现出你属于这个级别球队的水平时，情况将会更为艰难。我们犯了一些防守失误，这导致球队出现不稳。上半场，我们一直掌控着球赛的主动权，即使在下半场，当我们控球时也没有面对什么问题，事实上我们应该进更多球。我们的不稳让对手看到了希望，他们也因此不会放弃。当我坐在板凳上时，我有着同样的感觉。我很难有那种完全自我掌控的感觉，因为我知道会发生的，总会发生。”

与此同时，这名葡萄牙籍主帅也认为最后关头丢球，并不完全是因为防守失误所造成的，而是球员有时候给自己创造了不稳定的局面。

他说：“不可能每一场比赛进三球、四球、五球，我们来到客场，进了两个球，我们不能要求进更多的球，因为很多时候这是不可能的。”

“对手进球，并不只是因为我们防守犯错，有时候当我们控球时，我已经知道球最终球会落到门将（洛里斯，Lloris）的手上。就是因为这样我们给自己创造了不稳定，我们让对手有机会向前推进，向我们进攻。”