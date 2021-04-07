外国官员无法入境 东奥水球测试赛或取消

（东京路透电）国外媒体报道，由于冠状病毒疫情打乱准备工作，东京奥运组委会预计取消原定于本周末举行的一项水球测试比赛。

东京奥运会还有三个多月就将举行，国际泳总本月陆续取消了多项比赛，包括跳水世界杯、花样游泳以及马拉松游泳的奥运会资格赛。因此，水球测试赛也难逃被取消的命运。

大部分国家队在2019年韩国光州游泳世锦赛上已取得参赛资格，部分剩余名额原定在东京举办的奥运资格赛中产生。新加坡头号花游组合苏俐妃／杨欣还有多位跳水健将将力争资格。

日本NHK电视台表示，由于冠病防疫措施严格，导致外国官员无法入境，水球测试赛将被取消。对此，东京奥委会发言人拒绝评论此事。

水球测试赛预计只开放给日本运动员参加，NHK没有透露哪些海外官员无法前来。

该组织原计划在4月和5月举行18场测试赛，4月3日至4日的轮椅橄榄球赛是首场进行的。东京奥运高级官员森康夫称，外国运动员允许参加其中五项测试赛。

据英国广播公司报道，国际泳总取消跳水比赛的原因是主办方无法确保运动员的安全。

国际泳总周五也表示，他们正在重新评估在日本进行的奥运资格赛，本周会宣布结果。截至目前他们还没发布新的声明。

森康夫周日指出，国际泳总打算取消这些赛事，而组委会本周将与他们展开讨论。

尽管日本受这场大流行病的影响远没有美国和欧洲来得严重，但当地的疫苗接种起步缓慢，一些县再出现新感染病例。更让他们烦恼的是，日本西部大城市大阪正式要求取消圣火传递，因为他们正在应对冠病病例激增的问题。

圣火传递原计划是要在4月14日穿过大阪。

大阪新增确诊病例3860例，比前一周高出不少，因此他们实施缩短营业时间等防疫措施，为期一个月。

大阪府知事吉村洋文日前表示，他们正在探讨大阪圣火传递的替代措施，并称组委会将在今天公布替代方案。