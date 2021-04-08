费尔南德斯： 曼联的存在就是要赢取奖杯 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月8日 5:00 AM 费尔南德斯表示，外人说什么都不重要，最重要是自己懂得如何进步。（法新社） 字体大小: 小 中 大 英超豪门曼联（Man Utd）明晨（新加坡时间）做客西甲球会格拉纳达（Granada），进行欧洲联赛复赛首回合战役。上届半决赛曼联败给西甲的塞维利亚（Sevilla）饮恨，中场大将布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）表示，曼联必须赢得奖杯，仅仅闯进半决赛是不足够的。费尔南德斯去年1月加盟曼联以来，在68场比赛里攻入35球，并送出22次助攻，数据惊人，甚至可以说凭一己之力改变了球队的表现。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 曼联 布鲁诺·费尔南德斯 格拉纳达 索尔达多 抵制北京冬奥？ 美国国务院发言人：将与盟友协商 大阪取消奥运圣火传递 探讨闭门方式举行