费尔南德斯： 曼联的存在就是要赢取奖杯

英超豪门曼联（Man Utd）明晨（新加坡时间）做客西甲球会格拉纳达（Granada），进行欧洲联赛复赛首回合战役。上届半决赛曼联败给西甲的塞维利亚（Sevilla）饮恨，中场大将布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）表示，曼联必须赢得奖杯，仅仅闯进半决赛是不足够的。

费尔南德斯去年1月加盟曼联以来，在68场比赛里攻入35球，并送出22次助攻，数据惊人，甚至可以说凭一己之力改变了球队的表现。