费尔南德斯： 曼联的存在就是要赢取奖杯

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月8日 5:00 AM

　费尔南德斯表示，外人说什么都不重要，最重要是自己懂得如何进步。（法新社）
　费尔南德斯表示，外人说什么都不重要，最重要是自己懂得如何进步。（法新社）

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英超豪门曼联（Man Utd）明晨（新加坡时间）做客西甲球会格拉纳达（Granada），进行欧洲联赛复赛首回合战役。上届半决赛曼联败给西甲的塞维利亚（Sevilla）饮恨，中场大将布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）表示，曼联必须赢得奖杯，仅仅闯进半决赛是不足够的。

费尔南德斯去年1月加盟曼联以来，在68场比赛里攻入35球，并送出22次助攻，数据惊人，甚至可以说凭一己之力改变了球队的表现。

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