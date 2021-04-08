抵制北京冬奥？ 美国国务院发言人：将与盟友协商

国际人权团体和美国国会议员非常关注中国政府在新疆地区对待维吾尔人的方式，2022年北京冬季奥运会在即，他们敦促国际奥委会更换举办地点。美国国务院发言人表示，美国将与盟友商讨是否参加北京冬季奥运会相关事宜。

（华盛顿综合电）中美关系紧张之际，美国表示会与盟友协商关于是否参加2022年北京冬季奥运会的问题，不过目前没有确切答案。日本政府发言人则称，他们并未与美国商讨此事。

近来中国在香港和新疆的人权记录不断引发西方国家关注，有人权组织及西方政界人士呼吁各国抵制2022年北京冬奥会。美国方面表示，他们将与盟友商讨如何处理这个问题，引发了可能抵制这项全球体育盛会的讨论。

美国国务院发言人普莱斯在前天的例行记者会上被问到拜登政府有关冬奥会的计划时说，在这个问题上，美国的想法是“与世界各地的伙伴与盟友进行密切磋商，协调行动”。

被问及美国是否正在与盟友讨论考虑联合抵制时普莱斯表示这是他们希望讨论的事情。

他说：“采取协调一致的方法不仅符合我们的利益，也符合盟友和合作伙伴的利益。因此，无论现在还是将来，这都是议程上的问题之一。如果有什么须要宣布的，我们一定会宣布。”

发言人：尚未具体讨论抵制

普莱斯过后在一封电子邮件中澄清说，他指的是美国与盟友采取协调的做法，而不是说美国在具体讨论联合杯葛的问题。美国国务院的一名高级官员后来也表示，美国尚未与盟友以及伙伴讨论任何联合抵制的作为。

尽管如此，普莱斯的言论仍在全球引起热议。中国社交媒体平台微博屏蔽搜索“抵制冬季奥运会”。纽约的共和党众议员卡特科则呼吁美国总统拜登极力争取，将冬奥会从中国改到一个体现民主和奥林匹克精神的国家举办。

西方人权团体十分关注中国政府在新疆地区对待维吾尔人的方式，美国称这些作为相当于“种族灭绝”。去年有超过160个人权组织敦促国际奥委会在其他地方举办冬奥会。

中国外交部没有立刻对美国的言论发表评论。中国此前曾表示，任何抵制将于2022年2月4日开幕的北京冬奥会的行动将“注定失败”。

目前还不清楚抵制北京冬奥会得到多少国际支持，国际奥委会目前正集中精力推动延迟一年的东京夏季奥运会。

东京奥运由于冠状病毒疫情缘故推迟一年举办，开幕日定于今年7月23日。

日本方面，政府发言人、内阁秘书长加藤胜信周三表示，他们并没有与美国讨论可能抵制北京冬奥会的问题。