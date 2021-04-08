大阪取消奥运圣火传递 探讨闭门方式举行

由于日本大阪地区的冠状病毒案例激增，当地进入严格的封锁措施，民众被限制出行，当地的奥运圣火传递仪式也不得不取消。

大阪府知事吉村洋文受访时说：“今天，我们决定要求整个大阪地区的居民避免不必要非紧急的外出，因此我们将取消在大阪府的公共道路上的圣火传递。”

他说，官员们正在讨论是否可以改在封闭的公园内传递圣火。奥运圣火于3月25日在福岛开始全国传递，预计将于4月13日和14日穿过大阪区。出于对冠病的担忧，圣火启动仪式并没有开放给现场观众，他们也已要求居民们在观看圣火传递过程中戴上口罩，避免欢呼。