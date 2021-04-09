美国职业篮球赛 太阳力克爵士 米切尔空砍41分 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 米切尔（左）和布克（右）这两位中生代得分好手在场上火花四溅。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球赛排名西岸前二的犹他爵士（Utah Jazz）和菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）昨天上午（新加坡时间）直接交锋。结果客场作战的爵士虽然由头号得分手米切尔（Micthell）得到41分，但经历加时赛后仍113比117不敌太阳。太阳取得七连胜，战绩逼近爵士。米切尔本场拼尽了全力。爵士以78比77领先一分进入第四节。太阳在第四节初段连得五分反超比数，之后米切尔一人连砍八分，夺回优势。太阳老将保罗（Paul）在比赛仅剩1分34秒时命中一记中投，让太阳再次三分领先。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国职业篮球赛 太阳 美国奥委会反对抵制北京冬奥 美国体操女王西蒙娜收回退役决定 或出战2024奥运会