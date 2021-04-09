美国职业篮球赛 太阳力克爵士 米切尔空砍41分

美国职业篮球赛排名西岸前二的犹他爵士（Utah Jazz）和菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）昨天上午（新加坡时间）直接交锋。结果客场作战的爵士虽然由头号得分手米切尔（Micthell）得到41分，但经历加时赛后仍113比117不敌太阳。

太阳取得七连胜，战绩逼近爵士。米切尔本场拼尽了全力。爵士以78比77领先一分进入第四节。太阳在第四节初段连得五分反超比数，之后米切尔一人连砍八分，夺回优势。太阳老将保罗（Paul）在比赛仅剩1分34秒时命中一记中投，让太阳再次三分领先。