力争前四还是死拼欧冠 克洛普面临两难抉择

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月10日 5:00 AM

马内（左）在对皇马时表现低迷，不知克洛普（右）本场会如何使用这名大将。（法新社）
马内（左）在对皇马时表现低迷，不知克洛普（右）本场会如何使用这名大将。（法新社）

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“红军”利物浦（Liverpool）在英超联赛中重现进入前四的希望，在欧冠赛中却濒临淘汰。在今天对阵阿斯顿维拉（Aston Villa）的英超联赛中，红军主帅克洛普（Klopp）面临两难抉择，是要力拼联赛，还是要留力以便在下周中的欧冠复赛次回合放手一搏？

近来在英超的两连胜，让利物浦重燃进入前四的希望。红军目前虽然排名第七，但落后第四的西哈姆（West Ham）只有三分差距。只需一场胜仗就可追上，而英超还有八轮赛程。

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