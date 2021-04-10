力争前四还是死拼欧冠 克洛普面临两难抉择 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 马内（左）在对皇马时表现低迷，不知克洛普（右）本场会如何使用这名大将。（法新社） 字体大小: 小 中 大 “红军”利物浦（Liverpool）在英超联赛中重现进入前四的希望，在欧冠赛中却濒临淘汰。在今天对阵阿斯顿维拉（Aston Villa）的英超联赛中，红军主帅克洛普（Klopp）面临两难抉择，是要力拼联赛，还是要留力以便在下周中的欧冠复赛次回合放手一搏？近来在英超的两连胜，让利物浦重燃进入前四的希望。红军目前虽然排名第七，但落后第四的西哈姆（West Ham）只有三分差距。只需一场胜仗就可追上，而英超还有八轮赛程。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英超联赛 利物浦 WTT中国赛延期举行 冯天薇：留在日本备战奥运会 凯蒂·莱德基剑指奥运单日长短距离自由泳双金