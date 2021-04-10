WTT中国赛延期举行 冯天薇：留在日本备战奥运会

因为疫情关系，世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国赛事推迟到东京奥运会之后进行。我国首号女将冯天薇表示，将继续留在日本训练，积极备战奥运会。

世界乒乓球职业大联盟（WTT）前天宣布，原定于6月举行的中国赛事将被安排到东京奥运会之后进行，届时将成为下半年WTT系列顶级赛事之一。

随着中国赛的推迟，目前在日本边训练边等待参加中国赛的我国首号女将冯天薇，只得继续留在异国他乡。她昨天对《联合早报》透露， 将继续留在日本训练，等待奥运会的到来。她坦言：“因为防疫相关的限制，目前也没有其他更好的办法。”

此前因有消息称中国赛计划在4月下旬至5月上旬时间段举行，为了保持训练的连续且稳定性，3月中旬在结束WTT多哈中东赛事后，冯天薇与教练何可一决定前往日本训练，到时再根据WTT的时间要求和规定，飞往中国参赛。

如今WTT发出声明说，中国已确定延迟举办赛事，以保障所有人安全健康。声明说“考虑到目前情况，球员都在备战奥运会，围绕国际旅行和训练均有一定的不确定性和限制，我们认为在晚一些的日期举办比赛将更加公平、安全。”但声明也表示仍将继续对当前情况进行评估，希望在奥运会前举办一些WTT赛事。

不过即便举办，球员是否参赛还要综合多方因素来考量。而一旦在7月东京奥运会开幕前没有国际赛事可打，就意味着直接“空降”奥运会乒乓球赛场。原本就不熟悉奥运会场地和环境，再加上长时间没有比赛，如何找到比赛最佳状态？

冯天薇表示：“大家习惯了在世界大赛前有一两个比赛来检验一下自己的状态。这个训练周期太长了，不太好拿捏。现在的情况对我来说是个大问题。”何可一也认为：“如果奥运会前没有比赛，肯定会受到一些影响，冯天薇需要找比赛的感觉。”

之前多哈球星挑战赛女单亚军让冯天薇重返世界前10，最新一期排名第九位，这极大的提升了她的信心，让她对随后的日本训练和中国比赛都充满了期待。

但计划赶不上变化，近来日本冠状病毒确诊人数激增，冯天薇所在的大阪形势最为严峻，前天单日新增感染者首次超过900人，取消了奥运火炬在公路上的传递。在这种异常艰难的情况下，赛事又被改期，奥运前仅靠自己找对手打比赛来保持状态实属不易。对此，冯天薇表示会想办法，同时也会加强自我保护，注意安全。